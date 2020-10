Messi sigue pero Bartomeu se iría: pasa moción de censura en Barcelona

Todos los temores del presidente Josep Bartomeu se han confirmado: no alcanzaría con evitar la salida de Lionel Messi, pues en todo caso pagaría con su cabeza la crisis del FC Barcelona.

Este miércoles se confirmó que, con dos días de anticipación, la validación de firmas para una moción de censura en su contra, se han alcanzado.



Según la información del diario Sport, había que alcanzar un mínimo de 16.521 firmas válidas, lo que este miércoles ha ocurrido, con lo cual se ha pasa el corte.



¿Qué viene ahora? "Una vez cumplidos los requisitos, la Junta Directiva del club está obligada a convocar el acto de la votación, que se debe llevar a cabo en un plazo no inferior a 10 días pero no superior a 20 a partir de este momento. La convocatoria de la votación debe hacer pública la Junta Directiva en la forma que señala el artículo 43.2 de estos Estatutos y con una antelación mínima de cinco días hábiles. La Mesa del Voto ejercerá las funciones de Junta Electoral. A partir de ahí, si la votación prospera, Bartomeu y su Junta serían relegados de sus cargos", explica la fuente.



Significa que a Bartomeu y su Junta les quedarían 20 días para convocar el referéndum y más o menos ese mismo tiempo al frente del club.



La agria disputa con Messi, hace tan solo un par de semanas, acabó favoreciendo al club, que conservó a su capitán, pero no al presidente que se plantó para evitar su marcha. ¿Ganó el argentino? Todo parece indicar que sí.