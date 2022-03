El gran negociante: Barcelona tiene listos tres fichajes a coste cero

La excusa de la crisis económica le ha permitido al Barcelona negociar y fichar de una manera diferente y si se quiere efectiva. Atrás quedaron las épocas de los fichajes bomba por cuantiosas sumas de dinero, ahora todo se encamina al ahorro y el gasto justo.



Bajo esta nueva modalidad, el cuadro culé ya dejó prácticamente asegurada la contratación a coste de cero de Andreas Christensen y estaría próximo a concretar otros tres futbolistas de primer nivel sin invertir euro alguno.

El primero en dejarse querer por los blaugranas fue Christensen. El zaguero danés inició las conversaciones hace una semana y rápidamente se pudo lograr un acuerdo debido a las multas económicas que tiene su equipo actual, el Chelsea. Sin la posibilidad de renovarlo, la única opción que le quedaba era salir. Su vínculo será por cinco temporadas y tendrá un salario de seis millones de euros al año.



En cuanto al trío que se avecina, el más adelantado es Franck Kessié. Según la cadena española SER, el volante marfileño logró llegar a un acuerdo con el club este mismo lunes y próximamente sería presentado junto a Christensen. A pesar de estar valorado en 45 millones de euros, su vínculo con el AC Milan vence este verano y su intención es no renovar para llegar sin problemas a España.



La lista continúa con César Azpilicueta, el capitán del Chelsea. Otro cuyo contrato vence, pero a raíz de la sanción impuesta contra el equipo londinense no hay forma de renovarlo. Es más, el español tiene una cláusula unilateral de renovación, pero la directiva no la activó antes de que congelaran sus cuentas. Así pues, tiene camino libre y todo apunta al Camp Nou. Eso sí, llegaría como zaguero central, no lateral derecho.



Y para finalizar, una de las joyas de Europa: Noussair Mazraoui, valorado en 20 millones de euros. El lateral derecho del Ajax es del total agrado de Xavi Hernández y justamente la directiva mandó este martes a Jordi Cruyff para seguirlo durante el duelo de Champions frente al Benfica y de paso, según ‘Sport’, cerrar aspectos pendientes del contrato.



Con lo anterior sobre la mesa, cuatro futbolistas de gran nivel llegarán a coste cero por la ‘avivada’ del club a la hora de mirar quiénes estaban próximos a quedar libres. Gestión extraordinaria. Para hacerse una idea, el valor de estos jugadores en condiciones normales hubiese sido de 111 millones de euros, según valores de Transfermarkt.