La salida de Messi fue lo menos peor: ¡Barcelona casi está en quiebra!

El Barcelona perfectamente podría caer en quiebra...



El presidente Joan Laporta explicó que "la situación del club es dramática, la deuda es de 1.350 millones de euros" en la rueda de prensa para exponer las conclusiones de la 'due diligence' que se ha hecho para conocer el estado de la entidad.



"El Barça tiene un patrimonio neto negativo de 451 millones de euros, esto es muy delicado. El fondo de maniobra también es negativo en 551", añadió en este sentido el mandatario azulgrana en el Auditori 1899.



Según Laporta, "esto forma parte de un 'modus operandi' que se saltaba todos los controles de la entidad, como el fraccionamiento de las facturas del 'Barçagate', y pasaba lo mismo en el Espai Barça, con la deuda contraída y en los departamentos de informática y de márquetin".

Otros datos que desveló Laporta durante la rueda de prensa fue que las pérdidas del curso 2020-2021 ascenderán hasta los 481 millones de euros, que los gastos serán de 1.136 millones y que el impacto del coronavirus será de 91 millones. También explicó que "toda la masa salarial deportiva sube a 617 millones de euros, lo que supone un 103% respecto los ingresos totales del club".



En este sentido, Laporta habló sobre la rebaja salarial de Gerard Piqué: "Estamos satisfechos por haber resuelto con Piqué esta cuestión y esperamos que otros capitanes actúen en esta línea, las negociaciones se están llevando bien. En breve, llegaremos a los acuerdos a los que queremos llegar".



Además, el presidente del Barcelona quiso advertir que "los 68 millones de reducción salarial que consiguió la anterior junta no son así porque" se los han encontrado "en forma de primas de finalización de contrato". A partir de aquí, Laporta se puso a enumerar otros aspectos de la herencia recibida por la anterior junta directiva, la de Josep Maria Bartomeu.



"Llegamos al club y lo primero que tuvimos que hacer es pedir un crédito puente de 80 millones de euros que nos concedió Goldman Sachs, porque si no no podíamos pagar las nóminas", anunció.



"También nos encontramos que se tenían que hacer unas obras urgentes en el Camp Nou, algo de lo que informó un estudio ya en 2019, para corregir 119 patologías que si no se reparaban comportaban un riesgo para las personas. Esto ha costado 1,8 millones de euros".



Otros reproches de Laporta fueron que "la anterior junta cobró por avanzado 79 millones de euros pertenecientes al 50% de los derechos televisivos de LaLiga y los bancos le cobraron un 9% de interés por ello" y que "se han hecho pagos desproporcionados a intermediarios". En concreto, explicó que "hay una persona a la que se le pagaban 8 millones de euros por detectar jugadores en Sudamérica".

Su ataque a Bartomeu, quien el viernes envió una carta a Laporta a la que pudo tener acceso a EFE, no acabó aquí. En una respuesta de prácticamente 20 minutos el dirigente azulgrana repasó punto por punto las recriminaciones que el expresidente hizo sobre la gestión de la nueva junta.



"Es una carta llena de mentiras y hecha con el esfuerzo de justificar una gestión que es injustificable, es un ejercicio de desesperación que él hace en un momento de cierta convulsión en el barcelonismo. Nadie se escapará de sus responsabilidades", sentenció Laporta.



"Tanto nosotros como Goldman Sachs hemos llegado a la conclusión de que ninguna de las ofertas que dice Bartomeu que había por el 'Barça Corporate' eran favorables para el club. Era tapar agujeros a corto plazo, es muy difícil encontrar un inversor que desarrolle estos cuatro negocios del club de forma conjunta", argumentó el presidente azulgrana.



Bartomeu también se quejó de haber perdonado a Neymar 16,7 millones de euros, algo con lo que no está de acuerdo Laporta: "Esto no es verdad, es otra mentira. Llegamos a la conclusión de que con los riesgos que podíamos tener lo mejor era negociar un acuerdo global".



Por último, Laporta se refirió al estado del proyecto Espai Barça: "Está infravalorado en muchas partidas, el Estadi Johan Cruyff es un ejemplo de ello, se menospreciaba a las secciones y se pasaban por alto informes como el de las patologías del Camp Nou". Así, su junta ahora está "rehaciendo el proyecto para que sea viable y sostenible económicamente y afecte lo mínimo posible a los abonados".



La intención es "presentar la financiación en la Asamblea de setiembre, que se consiga la aprobación del proyecto a inicios de 2022 y que las obras puedan empezar en el verano del mismo año".



A pesar de todo, Laporta es optimista de cara a revertir la situación del club: "Tenemos cinco propuestas para ser el patrocinador principal de la camiseta, hemos levantado 525 millones de euros con Goldman Sachs con un interés del 1,9%, Barça Studios interesa, la situación se revertirá. No existe la posibilidad de convertirse en Sociedad Anónima Deportiva porque esta junta no lo quiere".



"Estamos convencidos de que se han tomado las decisiones que se debían tomar. Lo de Messi es triste, pero era necesario. Porque la institución está por encima de todos. Hubiésemos puesto todo muy en riesgo, la situación económica es dramática", insistió Laporta preguntado por la marcha del jugador argentino.



Los detalles de la 'due diligence' los explicará el director general Ferran Reverter en la Asamblea General de Compromisarios que se celebrará en setiembre. Allí también se explicarán cuáles serán las responsabilidades que la junta de Laporta considera que se deben pedir a la de Bartomeu.