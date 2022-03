Laporta responde: 'no pondremos en riesgo al club con fichajes'

Aunque todavía no ha terminado la presente competencia española liguera, en el entorno del FC Barcelona ya están hablando sobre los posibles fichajes que hace un par de días, se asomó la posibilidad de traer a Robert Lewandowski, goleador del FC Bayern de Múnich. No solo han buscado al polaco, pues a esa lista de intereses se ha sumado Kylian Mbappé y Erling Haaland en esa disputa que tienen contra su rival, Real Madrid por el francés y por el oriundo de Leeds, pero internacional con la Selección de Noruega. Sin embargo, mantuvo que no hay presión por refuerzos, y lo que quieren es apostarle a la base que tienen que es la que más refleja la idea culé.

Sin duda alguna, el equipo del ídolo catalán, Xavi Hernández ha demostrado mucha altura peleando en LaLiga. El exjugador tomó un equipo golpeado por una posición que no le corresponde en su historia, pero que ha venido en alza, ya instalándose en puestos de Uefa Champions League en la tabla. Jugadores que el estratega pidió como Dani Alves y Adama Traoré que son icónicos futbolistas del Barcelona, el brasileño por su pasado en el cuadro culé, y el ibérico porque salió de las filas azulgranas. Esa ha sido la idea del club que quiere volver a instaurar una base de jugadores con pasado blaugrana.

Ese amor por la camiseta, y esa ideología clara de Xavi con un juego de asociación y colectivo con pases de primera se demostró en el pasado clásico en el Santiago Bernabéu, clásico en el que no tuvieron piedad con un categórico 0-4. Con fichajes como Pierre-Emerick Aubameyang, al parecer no ha sido suficiente, pues la afición quiere jóvenes promesas con las apuestas de Kylian Mbappé y Erling Haaland. No obstante, sobre ello, Joan Laporta habló en el diario ‘Mundo Deportivo’ de sus objetivos y tranquilizó a la hinchada, y socios del club culé en el tema de altas.

Sobre los fichajes, dijo, ‘la secretaría técnica y la dirección deportiva están trabajando para mejorar nuestra plantilla’, además, agregó de la idea blaugrana que, ‘lo que queremos reforzar es el equipo que tenemos que juega con base en un sistema genuino del Barcelona. Pensamos que es lo que el equipo de fútbol necesita, este estilo genuino que para mí es la clave de todo y es lo que tenemos que hacer, un equipo que pueda jugar a este sistema con jugadores de gran talento’.

Además, Laporta es realista y sabe que fichar a uno de estos dos jugadores, complicaría al club en el tema salarial, y hasta de pronto acarrearían un problema serio por el Fair Play financiero. ‘No haremos ninguna operación que ponga en riesgo la institución. Que los socios y las socias estén tranquilos porque no vamos a perder la cabeza por una operación de estas magnitudes’, sentenció el presidente del club.

En el caso de las exigencias de las renovaciones de Ronald Araujo y Gavi, comentó, ‘dentro de nuestros niveles salariales, hay un marco en el que se negocia. Va bien. Queremos que se queden y ellos quieren quedarse. Espero que se adapten a las bases salariales que les corresponde. El que no desee estar, no habrá problema tampoco’.

Por último, Xavi está encantado con Ousmane Dembélé, pues en los últimos 25 partidos, en 20 ha contado con el francés del que Laporta concluyó, ‘no tenemos noticias de que él quiera continuar. No sé si su representante se ha puesto en contacto, pero creo que no porque lo sabría y en principio estamos centrados en este último tramo de la Liga para intentar dar la campanada y ganarla. Al final de temporada, supongo que habrá conversaciones, pero dentro de los niveles salariales que estamos estableciendo’. El estratega buscará convencer a Dembélé, y debe hacerlo rápido si no quiere que se vaya al PSG que lo preguntó últimamente.