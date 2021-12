Estalló todo: polémica comparación en Barcelona entre Dembélé y Mbappé

Joan Laporta soltó una bomba en territorio español y armó una polémica gigantesca...



El presidente del FC Barcelona se mostró convencido de que si finalmente el atacante francés Osumane Dembélé acepta la oferta de renovación del club catalán, "puede llegar a ser un jugador de referencia". Así mismo aprovechó para compararlo con ni más ni menos que Kylian Mbappé.

"Dembélé es un jugador muy importante para nosotros que nos puede dar mucho más de lo que ha dado", insistió Laporta durante la presentación de la colaboración con La Marató de Barça, Espanyol y Girona, que lucirán el logotipo de #LaMaratóTV3 en su camiseta en los próximos partidos para promover este conocido proyecto solidario.



El internacional francés finaliza contrato el próximo 30 de junio y, de momento, el acuerdo entre ambas partes para renovar parece lejano: "la negociación tiene un proceso, más lento del deseado por nuestra parte, y estamos en ello. Seguimos trabajando para que siga. La situación contractual es la que es y es la que nos hemos encontrado, pero tenemos como reto que continúe".



El máximo mandatario azulgrana, no obstante, no quiso hablar del interés por el delantero del Manchester City Ferran Torres, el posible recambio de Dembélé si este finalmente no renueva. Y recordó que, para fichar en invierno, primero habrá que vender. "No podemos olvidar que hay un margen salarial muy reducido y, para ello, primero debemos ampliarlo, y la única forma de lograrlo es con la salida de algunos jugadores", argumentó.



Más adelante, en diálogo con el canal ‘Tv3’, Laporta lanzó una bomba atómica para defender al extremo francés: “Dembélé quiere quedarse y lo sé, porque tenemos una relación muy buena. Para nosotros es un pedazo de jugador y queremos que se quede. Soy un entusiasmado de Dembélé, para mí es mejor que Mbappé”.



Con ello generó un sinfín de comentarios en su contra no solo del madridismo, recordemos que Mbappé llegará tarde o temprano a la Casa Blanca, sino también de los culés. Incluso en redes sociales los usuarios no perdieron la oportunidad de criticar al dirigente.



La tormenta no para en el entorno blaugrana...