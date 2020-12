¿Por qué tan pronto? Messi volvió a Barcelona antes del año nuevo

Una novedad sobre Lionel Messi alteró la tranquilidad del FC Barcelona: aunque se esperaba que pasara el año nuevo en Argentina, con su familia, sorpresivamente aterrizó este martes en la ciudad.

El capitán fue captado a su regreso de una cortas vacaciones en el aeropuerto de El Prat junto a su esposa y sus tres hijos.





🔵🔴 Leo Messi aterriza en Barcelona después de 6 días de vacaciones en Rosario



➡️ El domingo el Barça informó que tenía permiso para volver más tarde y que estaba completando el tratamiento de su tobillo derecho



📻 En directo en @ESPORTSCOPE@partidazocope @deportescope pic.twitter.com/yqI1bdaFYu — Víctor Navarro (@victor_nahe) December 29, 2020



El capitán no estará en la cancha contra Eibar, en el último juego del 2020, pero no se descarta que se acerque al Camp Nou para presenciar el duelo.



Messi había sido reportado por la enfermería en tratamiento por algún problema en el tobillo, lo que hacía prever que no regresaría hasta el Primero de enero próximo. Sin embargo, acortó su descanso, que ya era breve y está de vuelta. ¿Para qué? ¿Habrá novedades en las próximas horas considerando que ya desde enero puede negociar como agente libre? Todo el FC Barcelona, a la expectativa...