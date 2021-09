Hinchas del Barcelona exigen salir de Koeman y proponen su reemplazo

Si el agónico empate con Granada causó molestia, las declaraciones pospartido de Ronald Koeman terminaron de enterrar cualquier tipo de relación entre los hinchas blaugranas y el polémico entrenador.



El presente del FC Barcelona es paupérrimo en lo deportivo y dirigencial, situación que tarde o temprano va a explotar. Quizás la primer parte de esta hecatombe se avecine gracias al duelo de este lunes en LaLiga.



“¿Qué hay que hacer viendo la lista de convocados? ¿Jugar al tiki-taka cuando no hay espacio en el medio y no tenemos jugadores para jugar al uno contra uno o con velocidad? No voy a decir nada más sobre esto porque parece que tengo que dar argumentos para todo”, dijo Koeman ante los medios.



Y remató de la peor manera: “Hemos cambiado nuestro estilo porque el espacio existía en banda y no en medio... el Barcelona de hoy en día no es el de hace ocho años”.



Estos comentarios fueron tomados de la peor manera por los aficionados, quienes de por sí ya tenían dudas de su gestión y el anterior mensaje, sumado claro a lo visto este lunes en el Camp Nou, da a entender que se quiere cambiar con el estilo de un equipo que tiene una identidad muy marcada.



Los hinchas, y hasta los que no tienen nada que ver con el entorno blaugrana, como era de esperarse, explotaron. No lo aguantan más y piden, exigen, solicitan su destitución:

Dice Koeman que hemos cambiado un poco nuestro estilo JAJAJAJA. Un poco JAJAJAJA. — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) September 20, 2021

Es evidente que Ronald Koeman ha perdido los papeles. El planteamiento del partido de hoy no hay por donde cogerlo. El técnico holandés se ha cargado el poco ADN Barça que quedaba en este equipo. No puede seguir ni un día más. #Barcelona pic.twitter.com/VzyjUg7yEd — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) September 20, 2021

Koeman ha pronunciado las dos palabras prohibidas para un entrenador del Barcelona: JUEGO DIRECTO. Lo ha hecho en la entrevista post-partido y no para referirse a los 5 minutos finales sino a todo el segundo tiempo. Y luego se ha ido tranquilamente. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 20, 2021

😡¡Vaya CABREO de los CULÉS!😡



💥La afición 'ESTALLA' contra KOEMAN tras empatar ante el Granada.



La encuesta de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/PwuF4SFaWv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2021

Pues aquí tienen el Tiki Taki de Koeman pic.twitter.com/ZDOEEfyRwe — AntiNeymar😈🐀🚫 extrañaré siempre a Messi culé😭 (@LeoSantidad) September 20, 2021

La situación llegó a tal punto que medios locales han informado que la directiva, encabezada por Joan Laporta, buscarían un cambio radical, teniendo en cuenta claro la complicada situación económica del club.



En este sentido la solución más rápida, y pueda que efectiva, pasa por poner fin al proceso actual y encontrar un nuevo entrenador que sea acorde a la filosofía especial del equipo blaugrana.



Los hinchas coinciden por completo, eso dejan ver en redes sociales, e incluso proponen un nombre casi que al unísono: Xavi Hernández.

Necesitamos urgentemente a Xavi Hernández 🙏

Ojala Laporta, eche de una vez a Koeman y venga Xavi pic.twitter.com/ofeM2kWyFw — Sebastián Anchante Zavala (@Sebas_AZ2006) September 20, 2021

si Joan Laporta no ficha a Xavi Hernández para entrenar el Barça sería una gran decepción. — Zona_Blaugrana (@Zona_Blaugrana) September 20, 2021

Este equipo con Xavi Hernández de entrenador sería otra cosa. Ganasemos o no, con él volveríamos a disfrutar del ADN Barça. — Filosofía Barça (@Iniestismo1899) September 20, 2021

Yo la verdad no digo que Xavi Hernández venga y eso nos garantice que empezaremos a jugar de lo lindo, pero si existe la posiblidad de traer a alguien que conoce al 100% la ideología del Barça es él, lógicamente necesita trabajo, pero lo prefiero antes que Koeman a ojos cerrados — Fredy Díaz (@Daz_Fredy2002) September 20, 2021