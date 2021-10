¿Busca la reconciliación? Barcelona envía mensaje Messi por nominación

FC Barcelona no perdió la oportunidad para felicitar a Lionel Messi, quien buscará su séptimo Balón de Oro tras conseguir una nueva nominación de la revista France Football, que este viernes entregó la lista de 30 candidatos al jugador del año. El exjugador del equipo catalán buscará repetir la corona que recibió en 2019.

Desde España, no le sobraron las felicitaciones a Messi, quien se encuentra concentrado con la Selección Argentina para el partido frente a Uruguay que será este domingo por la Eliminatoria Sudamericana. El '10' que ahora juega para el PSG está nominado junto a figuras como Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y sus compañeros de equipo, Mbappé y Neymar, además de Lautaro Martínez, su compañero en Selección.



Con algunas personas en FC Barcelona, las cosas no quedaron muy bien. Su padre, Jorge Messi, hizo referencia a este tema en algún momento. "Dolidos" con algunos (seguramente directivos del club). "No estamos dolidos con el club, sólo con algunos", dijo sin dar más explicaciones tras regresar a la ciudad, después del debut de su hijo con el PSG.



Pues seguramente en busca de una reconciliación, desde el club no olvidan a Leo y la afición lo extraña cada día más. A través de las redes sociales celebraron la nominación al Balón de Oro. Le desearon buena suerte.