¿No superan a Messi? No, hasta que paguen: enorme deuda del Barcelona

Los medios catalanes siguen registrando el día a día de Messi en París con una nostalgia que raya en las lágrimas. Y en FC Barcelona tampoco caen todavía en la realidad de su ausencia. Pero una deuda pendiente les ha dado a todos un golpe de realidad.

La salida inesperada del argentino dejó una factura que, con seguridad, van a tener que pagar, pues corresponde no a buenas voluntades sino a salarios atrasados.



El diario Sport reveló que el el club le debe a su excapitán 52 millones de euros, que corresponden al salario diferido que se pactó con toda la plantilla en los días más críticos de la pandemia.



Se trató de un arreglo que hizo el expresidente Josep Bartomeu con todos los jugadores cuando se paralizó la competencia y se ordenó el confinamiento, con lo cual la deuda es con todo el grupo, no solo Messi.



La fuente explicó que no se trata, como se ha dicho, de una prima de fidelización que tenían pendiente con el jugador, por lo cual no habrá gestos de buena voluntad del excapitán. La deuda se debía pagar entre 2021 y 2022 y ahora los abogados están al frente del ese cobro.