‘No es una presión llevar el 10’: mensaje claro de Ansu Fati a Messi

Día sensacional para Ansu Fati, la perla llamada a liderar el renacer de la historia blaugrana tras la salida de Lionel Messi.



El delantero del Barcelona, que reapareció tras casi 10 meses alejado de los terrenos de juego, sentenció que "esto es impresionante" tras ser el autor del tercer gol del conjunto azulgrana ante el Levante cuando tan solo hacía unos minutos que había saltado al terreno de juego.

"La verdad es que no me imaginaba un regreso así, estoy muy feliz por la victoria, quiero agradecer todo a los doctores y a los fisioterapeutas que han estado conmigo durante la lesión, y a los aficionados, es impresionante", dijo Ansu Fati en declaraciones a Movistar+.



Preguntado por lo que se le pasó por la cabeza cuando vio entrar la pelota en la portería, el delantero azulgrana dijo que pensó "en toda" su "familia", "porque estuvieron sufriendo durante todos estos meses", en los que la "gente del club" también le apoyó mucho.



Por otro lado, fue contundente sobre la responsabilidad que le supone llevar el dorsal '10' en la espalda: "Para mí no es una presión llevar el 10, es un orgullo poder llevarlo después de Leo Messi. Agradezco al club y a los capitanes la oportunidad de poder llevarlo".



Además, consideró que el Barça va a pelear "por la Liga y la Liga de Campeones" y que "esto acaba de empezar".