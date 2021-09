'Los delanteros estamos para hacer goles y espero dar muchos': Falcao

Falcao concedió este jueves su primera rueda de prensa como jugador de Rayo Vallecano, una presentación que contó con la presencia en las tribunas de casi 5.000 personas.

Y varias cosas quedaron claras: tiene todavía el espíritu ganador intacto, está ilusionado y agradecido con la oportunidad de regresar a la Liga de España y tiene en su mente, más allá de todo, a la Selección Colombia.



El regreso a España

La plaza la conozco, la familia va a estar a gusto, me cerraba en todos los aspectos. Estoy con muchas ganas, ambición, tengo una plantilla con hambre y calidad y eso me lleva a ilusionarme, esperamos que sea un buen año para todos



Diferencias de Liga de España hoy con respecto a 2013

El fútbol en general evolucionó mucho, la Liga española también. Hoy en día el fútbol es de detalles, más físico, hoy no hay tantas diferencia entre los grandes y los demás, es todo muy parejo y eso habla de la evolución del fútbol, las distancias se están acortando y esperamos ahora cumplir los objetivos del club.



Las lesiones

​Me encuentro bien, he tenido al oportunidad de enfocarme más en lo físico, sabiendo que los caminos con el anterior club se iban a separar, aproveché para trabajar en ese aspecto. No tuvo continuidad porque iba a salir del club pero ahora necesito continuidad, jugar y sumar minutos y así las cosas van a andar bien.



Desafíos en Rayo

​Se los objetivos de la institución, el primero es defender la categoría, vamos a trabajar para eso. Estoy sorprendido por la calidad técnica y humana de la plantilla y el hambre de todos. Son jugadores fantásticos que van a facilitar el desempeño en el campo, todos quieren ganar y una vez que se empiecen a dar las cosas soñaremos más allá de la permanencia.



Lo que espera el hincha y lo que espera el club

​Principalmente los delanteros estamos para hacer goles y espero darle muchísimos al club. Después, la pasión y el amor que siento por esta profesión, que me trae a Rayo, de seguir luchando,e stoy convencido del ptoencial de este club y loq eu quiero en mi carrera, teniendo en cuenta los objetios de la selección nacional. Los hinchas pueden esperar eso. Después ojalá regale muchos goles, que es para lo qeu estamos los delanteros.



La razón de la salida de Galatasaray

Me alegra (triunfo de Galatasaray) por el triunfo, dejé grandes amigos y los apoyaré siempre. Una lástima que no se dieran las cosas y separamos nuestros caminos. Cuentan con hincha más ala distancia.



La nueva Liga sin Messi

​Los grandes son grandes, pero en años anteriores hubo gran diferencia, se han ido Messi, Ronaldo, Neymar y hoy parece todo más parejo. El fútbol se equiparó en lo físico y lo táctico y tienes acceso a más detalles. Mi lectura es que es un equipo con talento y hambre y eso es importantísimo para lograr objetivos, es el camino y la manera. Tengo claro que lo primero es mantenernos, después es soñar y me ilusiono con la plantilla. Hemos jugado las primeras cuatro fechas , pudimos tener más suerte, pero hay que seguir luchando y encontremos al seguidilla de victorias que nos den tranquilidad.