De pedirlo al Barcelona a generar rabia: España, a los pies de Falcao

Sin lugar a dudas, Radamel Falcao García es uno de los hombres del momento en España. Este martes volvió a marcar con el Rayo Vallecano y ya suma dos anotaciones en apenas 33 minutos jugados.



En LaLiga están completamente abrumados con el inicio de temporada del ‘Tigre’, no solo son sus compañeros sino también la misma competición, los diferentes hinchas y hasta la prensa.

Precisamente la competición española hizo eco en redes sociales del tanto de Radamel. “Un gol cada < 17 min. 100% acierto. Tremendo, @FALCAO...”, fue uno de los mensajes.



“Rugidos de G⚽L. ¡Qué bueno eres, @FALCAO! #LaLigaSantander”, complementó el certamen.



Por otro lado, en el último capítulo del reconocido programa local ‘El Chiringuito’, las repercusiones por el gol del colombiano fueron hacia los extremos. Algunos disfrutaron de su talento, llegándolo a pedir al Barcelona, mientras que otros lo sufrieron en demasía.



El conductor Josep Pedrerol inició la emisión del día con una felicitación al delantero samario y aprovechó para tirarle un dardo al tan criticado Ronald Koeman (entrenador blaugrana).



“Si eres del Rayo estarás feliz porque Falcao ha marcado un golazo prácticamente al final del partido y el Rayo se ha impuesto por 2-1 en San Mamés. Lo que hace tener un buen delantero en el equipo... a Koeman le faltan cuatro, por cierto”, expresó.



“Enhorabuena al Rayo Vallecano, que con Falcao ahí lo tienes marcando goles. Acaba de llegar y venga, a meter goles”, complementó.



La enhorabuena de Pedrerol contrastó con la molestia del periodista Nico Rodríguez, quien es hincha del Athletic Club y fue grabado justo cuando García Zárate anotó el gol de la victoria: golpeó una silla, refunfuño y tiró un insulto al aire.



Ya en frío, analizó lo siguiente: “Ha empezado muy bien el Rayo, el equipo de Iraola es un equipazo. Luego el Athletic ha mejorado, pero el árbitro ha añadido siete minutos bien añadidos, porque hubo diez cambios, y en el 96 ha aparecido Radamel Falcao como ya ha aparecido en 2012 en la final de la Uefa (Europa League)”.



Por otro lado, el también periodista Edu Velasco no ocultó su malestar con la victoria del Rayo, más allá del “cariño” que aseguró tenerle al ‘Tigre’. En su opinión el Athletic se equivocó al querer rotar en este partido.



“El Valencia es mucho más complicado que el Rayo, es un recién ascendido con todo el cariño que le tengo al Rayo, a Iraola y a Falcao. Fue un error afrontar este partido con gente no habitual que no ha jugado en toda la temporada junta y trae estas consecuencias... Acabo de terminar el partido, estoy quemado porque hemos regalado tres puntos”, dijo.



Respecto a la prensa escrita, los elogios y buenos calificativos hacia el atacante de 35 años no se hicieron esperar: AS escribió “EL TIGRE MATA AL LEÓN”, Marca puso “EL TIGRE SE COME A LOS LEONES” y Mundo Deportivo dejó “EL 'TIGRE' FALCAO MUERDE A LOS LEONES EN EL 96”.

👏"El @RayoVallecano gana con un GOLAZO de @FALCAO . Lo que hace TENER un BUEN DELANTERO"👏@jpedrerol se rinde al colombiano en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/ErhzWqF42j — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 21, 2021

😡 ¡QUÉ CABREO! 😡



👀 Así ha REACCIONADO @nicorodrigz al gol de FALCAO en el último suspiro. #ChiringuitoLigaSantander pic.twitter.com/c9YLQExjXA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 21, 2021