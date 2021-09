¡'El Tigre' aterrizó en Rayo Vallecano! Reviva su emotiva presentación

Falcao llega a Rayo Vallecano y esa noticia merece un despliegue por todo lo alto. Se trata de un club modesto de la Liga de España pero que ha hecho un gran esfuerzo, igual que el jugador, para ponerle su camiseta a un hombre que supo escrbir su historia, con letras doradas en la Liga de España.

2:00 p.m. Termina la presentación, la familia de Falcao ya está instalada y ahora solo falta ¡que llegue el debut!



1:20 p.m. Paso a la rueda de prensa y expectativa por el estreno, en la cancha, de la nueva estrella de Rayo Vallecano.



1:17 p.m. Unos cuantos hinchas se lanzan a la cancha y es neutralizado por personal de seguridad. Ya Falcao se disculpa y entra por el túnel a la rueda de prensa.



1:15 p.m. Se tarda el protocolo, se desordena todo porque Falcao no quiere que nadie se quede sin su autógrafo. ¡Hasta carga a una bebé con camiseta de Colombia!



1:10 p.m. Falcao se dirigía a su primera rueda de prensa como jugador de Rayo Vallecano, pero la gente le pidió acercarse y él, que es tan de su gente, no decepcionó.



1:01 p.m. "Quiero agradecer a Frank García, mi compañero. El número estaba disponible, para mi apdre tenía este número mucho significado, este era el número que más le gustaba, qué mejor homenaje para él que ya no está conmigo que jugar con el número 3", explicó el nuevo jugador de Rayo.



1:00 p.m. ¡Ruge la tribuna Falcao, Falcao!



12:55 p.m. Habla el presidente, en medio de los silbidos de la gente, molesta por su gestión. Se empaña un poco la presentación. Dice que es un orgullo tener a un jugador como Falcao: "este año podremos disfrutar de uno de los mejores rematadores de la historia del fútbol y de los últimos años. Es un día de mucha felicidad, estamos muy contentos de tenerte con nosotros Radamel, por el número que vas a llevar, el número 3, que tiene mucho significado".



12:54 p.m. La gente silba al presidente del club, a pesar de eso Falcao le agradece por su fichaje



12:53 p.m. Después de un par de toques a la pelota, sube al escenario



12: 52 p.m "Gracias por venir a recibirme, estoy feliz, un orgullo para mí y familia. Espero jugar con el corazón y que Dios me permita marcar muchísimos goles", dice Falcao, quien ha salido con micrófono para su presentación



12:50 p.m. ¡Anuncia el presentador que ya sale Falcao!



12:40 p.m. Se ha demorado la presentación por las larguísimas filas de hinchas que esperan estar en la presentación de Falcao. Hay cerca de tres mil personas dentro del escenario y al menos dos mil más intentando ingresar.



12:00 p.m. Está todo dispuesto para la presentación del colombiano, a minutos de su primer contacto con la afición y el escenario donde espera volver a brillar...

🎥⚡️DIRECTO | Acto de presentación de @FALCAO como nuevo jugador del Rayo Vallecano. ¡Bienvenido, Radamel! 🐅https://t.co/jVtPcSH5qA — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 16, 2021

11:45 a.m. La familia del atacante ya celebra en redes sociales el nuevo fichaje



11:40 a.m. Cientos de hinchas esperan a las afueras del Campo de Fútbol de Vallecas para presenciar los primero minutos minutos del fichaje estrella para la temporada 2021/2022.

🚨ÚLTIMA HORA🚨



🐯⚡️RADAMEL @FALCAO ya está en el ESTADIO de VALLECAS para ser presentado con el RAYO VALLECANO (Vía @marcosbenito9)



¡En directo en #SportPlus en el TWITCH de @elchiringuitotv! pic.twitter.com/kPNk9Jzvzh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 16, 2021

11:35 a.m. Falcao revela la razón del número que usará: es un homenaje a su padre, quien en sus días como jugador lucía el número 3 en su espalda.



11:30 a.m. Rayo Vallecano anuncia en sus redes sociales que está todo preparado para la bienvenida a Falcao