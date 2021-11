El reto de Iraola a Falcao, para el Real Madrid vs. Rayo Vallecano

Este sábado, 3:00 p.m. de Colombia, Rayo Vallecano visita a Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en partido de la fecha 13 de la liga española. El merengue es segundo en la tabla, mientras que el Rayo es sexto y una de las revelaciones de la temporada.



Andoni Iraola es el entrenador del Rayo, y se ilusiona con sacar un buen resultado, aunque sabe que será complicado.



“Cuando juegas en un campo de estos, sueñas con poder sacar algo y hacer bien las cosas, que vayan un poco de tu lado. Haremos lo que podamos y no sabemos si con eso nos va a dar. Tenemos que acercarnos a esa versión buena del equipo, que creo que es competitiva, para ponerle las cosas difíciles al Real Madrid. Si nos va a dar o no para sacar algo en el Bernabéu, no lo sabemos”, dijo Iraola en declaraciones a la prensa.



El entrenador dejó claro que no se puede fallar contra el Real Madrid, y le dejó un reto a Falcao García, su goleador, quien ha marcado 4 goles y está en una estupenda forma.



“Tienes que estar acertado en las áreas, no cometer errores de valor gol, ser certero en las ocasiones, pero sobre todo tienes que dar tu nivel máximo. Todo lo que no sea dar nuestro nivel, o cerca de nuestro nivel máximo, te limita mucho y hace muy difícil el poder competir allí. Al final nosotros tenemos que pensar en lo nuestro y confiar en que ellos no tengan su mejor día”, apuntó Iraola.



El técnico del Rayo agregó: “No es cuestión de hacer una o dos cosas bien para poder frenarles. Hay que hacer muchas cosas bien y equivocarte muy poco. Es un equipo que cuando le dejas hacer y encuentra sus momentos de brillantez, que tienen en todos los partidos, sean más o menos duraderos, son diferenciales”.