Barcelona no descansa: los rumores se apoderan del club en el mercado

La llegada del verano en Europa tiene dos significados en el fútbol: el fin del ciclo de una temporada y la apertura de un mercado que anualmente mueve millones de euros. Uno de los equipos más fuertes del viejo continente es el F.C. Barcelona, sus títulos y su juego han hecho que sea considerado como uno de los clubes más grandes de la historia y por ende, tiene el deber de ser protagonista año tras año en la búsqueda de cada uno de los títulos.

La llegada del verano del 2020 no ha sido la excepción y a pesar de la situación que atraviesa el mundo por la epidemia del coronavirus, las directivas del equipo catalán no han dejado de pensar en los fichajes para la próxima temporada, aún con una liga que no se ha terminado en su totalidad.

Los rumores se han apoderado de las primeras planas de los medios catalanes, cada día aparece un nuevo jugador en el radar del Barcelona que con un presente incierto sigue con la mira en el futuro.



El primer gran objetivo del equipo culé ante la casi imposible llegada de Neymar, es Lautaro Martínez (Inter de Milán), el delantero argentino es la prioridad de las directivas para la próxima apertura del mercados, tanto el jugador como el Barcelona tienen un acuerdo pero la negociación entre clubes no ha prosperado. De no darse la llegada de Martínez, el equipo maneja los nombres de Alexander Isak y Timo Werner como los posibles nuevos delanteros culés.



Otro de los jugadores que le ha dado el sí al Barcelona es Miralem Pjanic, el jugador bosnio estaría dispuesto a fichar por el equipo español cuando se acabe la temporada, pero al igual que Lautaro, depende de las negociaciones entre los clubes, en las últimas horas se infirmó que Nelson Semedo sería la solución. El lateral portugués abandonaría el Barcelona para llegar a Juventus a cambio de Pjanic, De Sciglio y 25 millones de euros.

Pjanic no sería el único jugador que quiere Bartomeu para competir por un puesto en el medio campo catalán, semanas atrás también se habló de la posibilidad de la llegada del juvenil italiano Sandro Tonelli, cuyos derechos pertenecen al Brescia.



Como si los anteriores nombres fueran poco, la defensa del Barcelona también tendría nombres nuevos, De Sciglio, De Light, Sergiño Dest también han sido relacionados como nuevos azulgranas, este último al igual que De Sciglio son los que están más cerca.



La lista es larga, pero estos son quizás los últimos rumores más fuertes del Barcelona, equipo que al igual que todos los años busca romper el mercado con algún fichaje estrella. Por ahora, no se ha oficializado ninguna incorporación, por lo que la intriga sigue por saber quién será el primero de todos los mencionados en pisar la grama del Camp Nou.