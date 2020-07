¡Juventud, talento y goles! Este es el fichaje estrella de Barcelona

Francisco Trincao, uno de los fichajes del Barça para la temporada 2020-2021, declaró en la televisión del club que "fichar por el Barça es un paso muy importante y un orgullo" y que, a pesar de saber que "tenía calidad", no imaginaba que "tan joven pudiese lograr un paso así".



El delantero portugués, de 20 años, considera que sus puntos fuertes son "la calidad, la fortaleza mental, el regate y las ganas de marcar goles y dar asistencias para ayudar al equipo" y tiene como objetivo "jugar los máximos minutos posibles y ganar todos los títulos".



Respecto a la posición en la que se siente más cómodo en el ataque dijo que le gusta "jugar por la derecha", pero que ayudará al equipo "como le diga el entrenador, sea de delantero o por alguna de las dos bandas".

🔊 En exclusiva…

Francisco Trincão

El portugués, que este curso marcó ocho goles (seis de ellos desde que lo fichara el Barça por 31 millones de euros el 31 de enero) y dio ocho asistencias en 1.608 minutos disputados, admite que ahora las personas "miran un poco más" lo que hace, "tanto en la cancha como fuera".



En el proceso de aclimatación al Barça le está ayudando su compatriota Nelson Semedo, con quien va hablando. Pero quien más le ha informado sobre el club catalán es el ex azulgrana Abel Ruiz, quien desde enero es jugador del Sporting de Braga.



"El inicio del confinamiento lo pasé con él y fue un poco más fácil. Abel me ha hablado sobre el club y sobre la ciudad y me recomendó que fuera yo mismo y que así todo saldría bien", explicó Trincao, quien desde enero está haciendo clases de catalán y, en este sentido, Abel también le ha ayudado a mejorar el nivel.



En cuanto a sus referentes en el mundo del fútbol respondió que él mismo es su "referente" porque analiza los partidos para saber lo que hace bien y lo que hace mal, y así "tratar de mejorar".



