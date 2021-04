¡No superan a James! Vuelve a sonar en Real Madrid y ¿en FC Barcelona?

Pasa el tiempo y James Rodríguez es tema de conversación en España, concretamente en Real Madrid.

Aunque salió en agosto de 2019 a costo cero, después de intentar una y otra vez abrirse camino con Zinedine Zidane sin éxito, todavía hay quien trae su nombre a colación, esta vez para intentar explicar la decepción que ha sido el aterrizaje de Eden Hazard, una de las transferencias más altas en la historia del club 'merengue'.



El encargado de hablar del colombiano fue John Bico, el ex agente de Hazard y quien lo representó hasta 2013.



En charla Il Dermiere Heure, el intermediario aseguró que una razón de la sucesión de lesiones que ha sufrido el belga es que el estilo de juego de Zidane exige un despliegue físico altísimo que nadie ve y que hace muy difícil la adaptación de jugadores como él y como el propio James: "La gente no se da cuenta y se olvida de la dimensión atlética de este equipo. Tiene un juego con mucha exigencia física en cuanto a ritmo e intensidad, porque el nivel técnico del equipo se acerca al 10/10. Grandes talentos como James no se han adaptado".



El comentario tiene mucho que ver con una reciente confesión de John Obi Mikel, compañero de Hazard en Chelsea, y quien hace poco comentó: "es el peor entrenando, de todos con los que he jugado es el que peor entrenaba". Y si así fuera, si su éxito en Chelsea era justamente que no se exigía tanto, se entiende que ahora, en un Madrid que es una aplanadora en los entrenamientos, pueda estar sufriendo más de la cuenta.



Pero el agente Bico fue más allá en su análisis y soltó una conclusión que tiene a muchos murmurando: "Eden no es jugador para el Real Madrid sino para el Barça. Es al Barça donde debería haber ido, donde el balón corre más que los jugadores, a diferencia del Madrid, donde el proyecto no va acorde a su fisionomía".



¡Al FC Barcelona! Y la pregunta salta de inmediato: ¿quiere decir que a James también le habría convenido más jugador en el equipo de Messi? Es todo un tiro al aire, una especulación algo inocua. Primero porque el único que no corre en el equipo catalán, al menos no por obligación, es Messi. Él decide cuándo acelera y cuándo espera, pero todos los demás tienen que hacer un despliegue descomunal si quieren jugar a su lado. El caso Coutinho o el mismo Dembelé e incluso Griezmann dan cuenta de todo lo que hay que esforzarse para abrirse paso, aún teniendo el talento, el remate, el regate y la astucia en el campo. El aspecto atlético ya no es un lujo en ningún equipo grande.



Para el agente, que ya no representa a Hazard, el otro error fue el momento que eligió para salir de Chelsea y aterrizar en el Madrid: "Fue un error ir al Real Madrid en ese momento. Fue su elección, la hizo con el corazón, pero sin razonar. Debería haberse ido un año antes o después, pero nunca el año que se fue Ronaldo. Llegar tras su marcha es como escalar el Himalaya con las manos desnudas", concluyó.