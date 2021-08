¿Ganas de hacer cuentas? Lo que hay que tener para contratar a Messi

Lionel Messi se fue de FC Barcelona y ahora, aunque muchos siguen sin entender qué pasó, es momento de pensar en el futuro y hacer cuentas. ¿Cuánto valdría tenerlo en su equipo?

Los candidatos a tener a un jugador de ese calibre son pocos y los que pueden pagarlo, muchos menos.



¡Prepare la calculadora! El diario AS de España reveló que Messi facturaba en el FC Barcelona 71 millones de euros hasta el vencimiento de su contrato. Aunque había pactado con el presidente, Joan Laporta, una reducción de un 50 por ciento, sigue siendo un sueldo anual de 35 millones, un obstáculo difícil de salvar para muchos equipos que lo quisieran en sus filas. De hecho, no hay que olvidar que, según el diario El Mundo de España, la última renovación con Bartomeu costó 555 millones de euros pro cuatro años.



Pero suponiendo que tras la crisis financiera se hubieran hecho concesiones, casi que un jugador como el argentino solo queda en el panorama de dos clubes, PSG y Manchester City, que no pueden pagar los 71 millones pero saben que tienen que hacer un esfuerzo mínimo de unos 50 millones para sentarse a la mesa a negociar: después de esa cifra los montos pueden subir.



En PSG el tema sería así: según la fuente, Neymar acaba de renovar sin aumento salarial pero cobra 49 millones de euros. Él y Mbappé (21 millones por temporada), los más caros de la nómina, rebajaron sus ingresos a la mitad el año pasado por la pandemia. La alternativa sería pagar el salario del argentino a través de alguna de las fundaciones de Qatar asociadas al club, para evitar de paso los topes del fair play financiero. El City, en cambio, parece ir en otra dirección, con el fichaje récord de Grealish y la posible contratación de Harry Kane, que rondaría los 150 millones de euros.



Así las cosas, si tiene ganas de ver a Messi vistiendo la camiseta de su equipo, puede ir haciendo sus cuentas. ¡Soñar no cuesta nada!