El hijo que regresó a casa: Eric García es nuevo jugador del Barcelona

El caso de Eric García, reclutado de nuevo por el Barcelona, recuerda mucho a otros retornos de canteranos azulgranas como el de Cesc Fábregas y sobre todo el de Gerard Piqué, también central emigrado a Inglaterra y recuperado a una cortísima edad. De hecho, Piqué fue una de las inspiraciones de García mientras el joven defensa, de solo 20 años, jugaba en las categorías inferiores del Barça con el dorsal '3' a la espalda y con una ilusión que parece seguir intacta ahora que reforzará al primer equipo.

"Estoy muy contento de volver al Barça. Estuve durante 9 años aquí y es un sueño poder defender estos colores", fueron las primeras palabras del exjugador del Manchester City a los medios del club catalán. García llegó a las categorías inferiores del Barcelona en 2008 y las abandonó en 2017, tras ser capitán de todos sus equipos, para atender la llamada del City de Pep Guardiola.



Primero se incorporó al juvenil del cuadro inglés, pero rápidamente fue subiendo peldaños hasta debutar con el primer equipo en diciembre de 2018 en un partido de Copa de la Liga frente al Leicester, avalado siempre por el respaldo de Guardiola.



"No te puedes imaginar lo que es Eric García para mí. Es como un hijo", dijo el propio Pep en marzo de este año, cuando ya era un secreto a voces el fichaje del defensa por el Barça una vez expirara su contrato. El entrenador catalán, aparte de alabar la personalidad del futbolista, no dudó tampoco en elogiar su calidad: "Cuando el Barcelona ficha un jugador no es porque sea una medianía, es porque es un jugador 'top'", apuntó.



Pese a las buenas palabras del técnico, García solo ha disputado doce partidos esta campaña, seis de ellos en la Premier League, tres en la Liga de Campeones y otros tres en torneos coperos. Los números sorprenden después de que en el curso anterior, la interrumpida por el confinamiento, jugara hasta 20 encuentros y fuera encumbrado por Guardiola como "el mejor central" del equipo en ese curso.



Otro histórico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, también confía en Eric García, hasta tal punto que lo ha convocado con la selección española para la Eurocopa sin importarle la poca actividad que ha tenido en su club a lo largo de toda la temporada. El nuevo defensa azulgrana destaca por su buena salida de balón, su gran lectura de juego y un carácter más aguerrido del que su aspecto de estudiante universitario y sus 1,83 cm. podrían delatar.



El fichaje se ha producido a coste cero, como el recién anunciado del argentino Sergio Agüero, y supone además de un alivio económico una apuesta de futuro del club: ha firmado por cinco temporadas con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Es difícil prever su rol en su primera campaña en el Camp Nou, ya que es incierto quién será su entrenador y qué jugadores que ocupan su demarcación seguirán en el club cuando arranquen los entrenamientos veraniegos.



Si Ronald Koeman continúa al frente del equipo podría mantenerse el sistema de tres centrales, lo que daría más oportunidades a García en un centro de la zaga en el que de momento constan Piqué, Lenglet, Araújo, Mingueza y Umtiti. La ilusión de las voces azulgranas que reclaman una revolución es que el central barcelonés tenga un papel importante desde el principio junto a otros jóvenes como el uruguayo Ronald Araújo o el también canterano Óscar Mingueza.



