¡Enloquecido! Así marchan las polémicas vacaciones de Diego Costa

Aunque cada futbolista es libre de aprovechar sus vacaciones como quiera, la de Diego Costa es una situación bastante particular. El delantero, actualmente en Atlético de Madrid y quien no sabe si seguirá en el equipo colchonero y hace menos de un mes sufrió un esguince de tobillo, aprovechó su descanso en Brasil para practicar actividades de alto riesgo.



La situación, que seguramente no le agradará mucho a Diego Simeone, su actual entrenador, se hizo pública luego de que el futbolista publicara videos suyos manejando un ‘buggy’ a alta velocidad por el medio de la selva y, posteriormente, se mostrara en otra publicación lanzándose a un río desde una altura cercana a los 10 metros.



Con base en ello, habrá que esperar para ver si alguien del cuerpo técnico se comunica con él para pedirle un poco de precaución o por lo menos, se aclara su situación en el deporte, pues la llegada de Álvaro Morata lo relegó un poco dentro del club y por ese motivo no se sabe si continuará haciendo parte de la institución.



De igual manera, el nacido en Lagarto, recibió la confirmación de una denuncia que recae en su contra por supuesto fraude fiscal, delito en el que habría incurrido en 2014 y por el que tendría que asumir cargos por un valor cercano al millón de Euros. Este valor estaría relacionado con los ingresos que percibió Costa luego de ser traspasado a Chelsea y por sus derechos de imagen, por lo que a su vuelta a España se vería obligado a declarar.