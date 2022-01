¡Mojica y Palacios, en Copa del Rey! Elche vs Real Madrid, EN VIVO

Elche y Real Madrid deciden uno de los últimos cupos a cuartos de final de la Copa del Rey.

Minuto 41- ¡Jugadón de Marcelo! Se saca de encima a Josan en el área y el pase atrás lo falla Rodrygo; luego no llega Lucas Vásquez.



Minuto 39- Gran centro de Vinicius a Camavinga pero estaba bien ubicado el portero Werner. A Palacios lo están superando Marcelo y su compatriota cuando se asocian



Minuto 37- Supera Vinicius la marca de Palacios pero el remate se le va elevado



Minuto 33- Segunda tímida llegada de Rodrygo, bien controlado por Mojica. En la primera media hora no tiene opciones de gol claras el gran favorito



Minuto 24- Salva el arquero Lunin en un gran centro de Mojica y un buen cabezazo final de Carrillo. Las dos opciones de gol más claras son del local



Minuto 20- Remate frontal de Kroos a manos del portero



Minuto 15- Le gana bien Mojica el duelo a Lucas Vásquez. Los colombianos no sufren en su zona pero les falta precisión en la salida



Minuto 10- Remate de Camavinga muy elevado



Minuto 9- ¡Remate al travesaño! Llega tarde Marcelo y Carrillo lo supera pero, increíblemente, casi debajo del arco se le va el remate arriba y se estrella contra el arco



Minuto 1- Rápida salida de Palacios por la banda derecha, centro sin destinatario



RUEDA LA PELOTA



¡Todo está listo en el estadio Martínez Valero!



Entre los titulares de Elche, que es local, figuran los colombianos Johan Mojica y Helibelton Palacios.



Estas son las nóminas confirmadas: