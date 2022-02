Elche propinó duro golpe al Rayo: le remontó en menos de diez minutos

Rayo Vallecano, con Falcao García desde el minuto 85 en cancha, cayó 2-1 con el Elche de Johan Mojica, que fue titular todo el partido. La visita ganaba con anotación de Fran García (52') pero en menos de diez minutos se le vino la noche y el dueño de casa terminó remontando. Guido Carrillo y Ezequiel Ponce se encargaron de dar vuelta. Durísimo golpe para el equipo de Andoni Iraola que sigue sin ganar en 2022.

Transcurría el minuto 52 cuando Rayo Vallecano desequilibró la balanza a través de Fran García. Saque del portero que terminó en medio del campo y tras una recuperación rápida, Álvaro García metió un centro, que con complicidad de un defensor terminó en poder de Isi, y este habilitó de cabeza a Fran que la mandó al fondo luego de golpear ligeramente a un rival.



Pero eso no era todo. Aún quedaban más celebraciones. A los 76', después de un balón que se robó Johan Mojica, Guido Carrillo anotó el 1-1, en una segunda jugada. Antes el palo le había ahogado el grito de gol a Tiago Dias. Guido apareció para conectar de cabeza y poner a celebrar en las tribunas del Martínez Valero.



Apenas pasaron 8 minutos cuando Elche se aprovechó de un descuido de Rayo y no perdonó. Todo se dio después de un tiro libre que dilapidó Isi. Ahí nació un contragolpe que terminó en el segundo. Dias, en una gran acción individual, dejó sembrado a Isi y asistió a Ezequiel Ponce, para que rematara a placer. 2-1 se ponía el marcador.



De inmediato, el técnico Andoni Iraola mandó al colombiano Falcao García al campo, en busca del empate. Sin embargo, el 'Tigre' no pudo rugir esta vez y al Rayo le tocó padecer con una nueva caída en la Liga de España. Quinta derrota en seis jornadas, en la que apenas ha sumado un punto. El equipo de Vallecas no gana desde el 18 de diciembre cuando superó a Alavés.