Helibelton y Mojica siguen sumando titularidades con Elche en LaLiga

Osasuna de Pamplona sumó este lunes un empate en El Sadar ante un Elche que dispuso de más ocasiones claras que su rival y que pudo llevarse el choque de haber contado con algo más de suerte frente a un conjunto local que lo intentó hasta y final y que ya acumula seis jornadas sin vencer en LaLiga Santander española de fútbol.



Osasuna llevaba sin ganar desde el pasado 17 de octubre, motivo más que suficiente para salir con todo ante un Elche que se plantó en El Sadar con ganas de comenzar la era Francisco con un gran partido. El secretario técnico, Sergio Mantecón fue el encargado de dirigir al equipo.



Por su lado, Elche contó con Johan Mojica y Helibelton Palacios desde el arranque.

Los pupilos de Jagoba Arrasate no tardaron en tener la primera. Kike García falló un gol que ya cantaban los aficionados tras mandar un claro remate por encima del larguero.



Osasuna estaba en ebullición y a la siguiente jugada encontró el premio. En el minuto 7 Fidel cometió un penalti innecesario tras un manotazo que perjudicó a su equipo. Ante Budimir volvió a marcar más de seis meses después para poner el primero desde los once metros con calma y calidad.



A partir de ahí, el Elche no se echó atrás y fue hacia arriba. Una acción ensayada de córner fue aprovechada por Fidel para enmendar su anterior error con un gran testarazo anticipándose a la defensa rojilla en el primer palo. Osasuna volvió a fallar a balón parado para desesperación de su entrenador.



Kike Barja lo intentó con su particular desborde y uno contra uno. La defensa visitante estuvo compacta y los atacantes del Elche pudieron hacer el segundo. Sergio Herrera salvó el segundo tras una gran jugada de Lucas Pérez a poco del descanso.

El club franjiverde salió más despierto a los segundos 45 minutos en busca de la segunda estocada. El argentino Lucas Boyé dio al poste en la primera ocasión clara. El cambio de sistema favoreció a un Elche que con el 3-5-2 ganó llegada y se hizo con la posesión. Herrera sacó en la misma línea el remate de Josan, quien salió para dar profundidad a su equipo en el costado derecho.



Arrasate puso sobre el verde a Roberto Torres y al argentino Chimy Ávila con el objetivo de ganar mordiente y calidad en los metros finales. El choque pintaba mal para los intereses pamploneses y su entrenador fue consciente de ello para tratar de remediarlo.



Osasuna fue incapaz de llegar al área contraria con asiduidad. El equipo de Arrasate no pudo crear peligro en una segunda mitad muy mala, todo lo contrario a un Elche que no sufrió y que pudo llevarse la victoria de El Sadar.



Así pues fue una igualdad que dejó al Elche fuera de zona de descenso. Mojica jugó la totalidad del encuentro y Helibeltos fue sustituido al minuto 85.