Duro golpe para Karim Benzema en el caso Valbuena

El Tribunal Supremo francés rechazó este lunes el recurso del delantero del Real Madrid Karim Benzema con el que esperaba enterrar la acusación que le persigue desde 2015, por su presunta implicación en un intento de chantaje a su entonces compañero de selección Matthieu Valbuena.

Los magistrados de la más alta instancia judicial consideraron que los investigadores no traspasaron los límites legítimos para obtener pruebas de su implicación, en contra de lo pretendía el jugador.



Eso significa que se mantiene la validez de todas esas pruebas recopiladas por la acusación, lo que podría conducir a Benzema a sentarse en el banquillo al término del procedimiento de instrucción.



La defensa del madridista argumentaba que estuvo viciada la acción de un policía infiltrado, que se hizo pasar por un emisario de Valbuena para intentar identificar a quienes estaban detrás del chantaje del que era objeto con un vídeo de contenido sexual.



Sin embargo, el Supremo afirmó que ese agente "que tuvo un papel de intermediario se insertó en un proceso de infracción indivisible que caracterizó una operación de chantaje y de ninguna manera provocó la comisión de la infracción".



Hay otros cinco imputados en esta instrucción, entre ellos Karim Zenati, amigo de infancia de Benzema y el exfutbolista Djibril Cissé. Todo empezó cuando Valbuena denunció el 8 de junio de 2015 que unos días antes le habían contactado para informarle de la existencia de un vídeo de contenido sexual en el que él aparecía, y lo amenazaban con hacerlo público.



Según el relato de la acusación, los promotores del chantaje recurrieron primero a Cissé, pero como no convenció a Valbuena de que pagara, acudieron a Zenati para que persuadiera a Benzema de actuar como intermediario. En una concentración de los "bleus" en octubre de ese año, los dos compañeros de selección hablaron de ese asunto. Benzema le aconsejó que pagara, según su versión, para evitarse problemas.



El recurso del delantero del Real Madrid ya había chocado en un primera fase ante el Tribunal de Apelación de París, que lo rechazó en noviembre de 2018, pero no se resignó y lo llevó al Supremo.



Más allá del aspecto puramente judicial, el dictamen de este lunes aleja a Benzema de la posibilidad de volver a vestir los colores de su selección. Sobre todo mientras esté en el cargo el actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graet, que el mes pasado dijo que su carrera como internacional francés está terminada.



El delantero le replicó a Le Graët que únicamente él pondría fin a su carrera internacional y que no interfiriera en las decisiones del seleccionador.