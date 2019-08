El pedido para odiar a Zidane generó revuelo en la prensa de España

Días atrás, Humberto de la Calle tuvo un desacertado trino sobre un pedido nacional para odiar a Zinedine Zidane por la no continuidad de James Rodríguez en el Real Madrid. Aunque fuera broma o no, el político colombiano eliminó el trino, pero las palabras llegaron hasta la prensa de España.



'El Chiringuito', uno de los programas más reconocidos en el país ibérico, habló sobre el tema y explicó el pedido. Incluso, subió un video en el que se le relaciona con las FARC.

🇨🇴¡TODO POR JAMES! En COLOMBIA proponen un PACTO NACIONAL contra ZIDANE. #JUGONES pic.twitter.com/GVSOtuYZqM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 13, 2019

James Rodríguez todavía no tiene definido su futuro y está cada vez más lejos del Real Madrid. La relación con Zinedine Zidane no es la esperada desde hace tiempo y no se quedaría, pues no tendría minutos.



Las declaraciones del político colombiano llegaron hasta España y causaron revuelo por lo dicho en las redes sociales.