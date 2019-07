El mensaje que parece aclarar el club en el que tapará Keylor Navas

Aunque se especuló que sería uno de los primeros en salir de Real Madrid, finalmente parece que Keylor Navas permanecerá en Real Madrid y así lo demostró con un mensaje a través de sus redes sociales, las cuales no mantiene de manera muy activa, pero que usó en esta ocasión para demostrar su ilusión de volver a entrenar con el equipo merengue.



Navas, quien deberá pelear un puesto con el belga Thibaut Courtois es uno de los futbolistas que no entraban en los planes del francés Zinedine Zidane al inicio de su nuevo ciclo como entrenador del club de la capital española, sin embargo, con el paso del tiempo y al ver que no habían ofertas realmente interesantes para el futbolista, la decisión de su permanencia parece tomada.



Contrario a esto, fue el hijo de Zidane, Luca, quien partió hacia otro equipo para buscar mayor regularidad y poder consolidarse en el fútbol español, algo que le permitirá volver en cualquier momento y quedarse con uno de los lugares en el arco del equipo blanco.



Esta es la segunda salida fallida de Navas como arquero de Real Madrid, pues hace algunas temporadas, también bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane, el arquero tenía todo listo para irse pero su partida fue impedida a último momento y su participación fue clave para que el club alcanzara un nuevo título de Champions League.



Y aunque esta vez es más difícil que tenga Navas tenga minutos, por ahora el arquero dejó claro que la pretemporada apenas comienza y, por lo visto, luchará por ser nuevamente el único titular.



Este fue su mensaje: