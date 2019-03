El sueño del 'pibe': colombiano Andrés Solano debutaría en Atlético

El colombiano Andrés Solano, defensa del filial del Atlético de Madrid, ya apura las horas para su probable debut oficial en la Primera División española, en el partido de este sábado frente al Leganés en el Wanda Metropolitano, en el que será titular, según las pruebas del técnico Diego Simeone.

Aunque su puesto habitual es el lateral derecho, él ha sido el elegido en los dos ensayos con vistas al choque de este sábado del entrenador argentino para el flanco izquierdo de la defensa, en la que el equipo madrileño acumula las bajas de Lucas Hernández y Filipe Luis, por lesión, además de la de Francisco Javier Montero, también del filial y utilizado ahí en alguna ocasión por Simeone, pero sancionado por ciclo de cinco tarjetas con el Atlético B.



A la vez, la proximidad del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Juventus del próximo martes, que provoca el descanso de determinados jugadores ante el Leganés, por ejemplo Juanfran Torres, que en principio será el lateral izquierdo en Turín, aceleran a este sábado el debut de Solano.



El defensa, que en 2016 le dio la Copa del Rey juvenil al Atlético en el derbi contra el Real Madrid, con un gol de vaselina en la prórroga, ya había hecho la pretemporada a las órdenes de Simeone los dos últimos veranos, incluso había entrado en alguna convocatoria este curso -en la segunda jornada ante el Eibar- y ya ha disputado algún encuentro, aunque amistoso, con el primer equipo.



En 2018, Solano jugó cinco partidos con la plantilla profesional, todos de carácter no competitivo y todos como suplente: contra la selección nigeriana, al término del pasado curso, y frente al Arsenal, el París Saint Germain, el Stuttgart y el Cagliari durante el periodo de preparación veraniego para esta temporada.



Ahora, al lateral de 21 años, nacido el 24 de febrero de 1998 en Santa Marta y que antes de llegar al Atlético, hace cuatro años, jugó en las categorías inferiores del Canillas y en el Alcobendas Levitt, dos equipos de la región madrileña, le llegará el momento de su esperado estreno en Primera División con el conjunto rojiblanco.



En el once que prepara Simeone para el partido contra el Leganés en el estadio Wanda Metropolitano los dos laterales serán colombianos, una vez que Santiago Arias también será titular por la banda derecha, en una alineación que incluye siete cambios respecto al once que se impuso el pasado domingo a la Real Sociedad (0-2).







Sancionados el uruguayo Diego Godín y Koke Resurrección, el primero por ciclo de cinco tarjetas amarillas y el segundo por su expulsión del pasado domingo en San Sebastián, y con descanso con vistas a Turín para Álvaro Morata, Saúl Ñíguez, Thomas Lemar y Juanfran Torres, habrá siete novedades en la alineación rojiblanca.



Además de Solano y Arias, que fue suplente la anterior jornada en Anoeta, aunque salió al campo en el segundo tiempo en sustitución del lesionado Filipe Luis, Simeone incluirá las novedades del central Stefan Savic, el medio centro Thomas Partey, los extremos Ángel Correa y Víctor Machín, 'Vitolo', y el delantero Niko Kalinic.



El portero Jan Oblak, el defensa José María Giménez, el medio centro Rodrigo Hernández y el atacante Antoine Griezmann completan el probable once de Simeone, según las pruebas del miércoles y el jueves, para el compromiso de este sábado con el Leganés en el Wanda Metropolitano; el esperado debut de Solano en LaLiga Santander.