¿Gareth Bale a la altura de Cristiano Ronaldo? Según su agente, sí

La producción de Gareth Bale en Real Madrid no ha sido lo que nadie esperaba. El jugador galés, quien llegó al club merengue proveniente de Tottenham no ha podido demostrar su valor y, con algunas excepciones, no es mucho lo que ha podido aportar a un club que en los momentos más difíciles necesita líderes y jugadores de experiencia que lo lleven al frente.



Sin embargo, Jonathan Barnett, agente del futbolista, asegura que el problema del atacante es que no lo dejan jugar en el lugar en el que él quiere y que, además, hay una falta de continuidad que le impide brillar como realmente podría hacerlo, teniendo en cuenta sus habilidades técnicas y físicas.



“Si le dejan jugar a Gareth Bale como él quiere y le permiten tener una seguidilla de partidos sin sacarlo, él puede estar al mismo nivel de Cristiano Ronaldo porque tiene un gran talento. Él es una persona muy fuerte y no le interesa lo que diga la prensa, pues entiende qué es, en realidad, lo que necesita hacer”, sentenció el representante.



De momento no se sabe si Bale, tras la vuelta de Zinedine Zidane, continuará en el equipo de la capital española, lo único cierto, por ahora, es que el futbolista sigue esperando al final de la temporada para empezar a aclarar su situación.