Camavinga se rinde a los pies de Karim: ‘es loco entrenar con él’

Finalizó la temporada en LaLiga. Eduardo Camavinga tuvo mayor protagonismo en los últimos partidos cuando Carlo Ancelotti decidió suplir el desgaste con jugadores que no son recurrentemente titulares. Sin embargo, en la mayoría de los juegos en los que el joven de 19 años fue suplente, era una de las cartas en el complemento del estratega italiano.

Aunque no se siente como un habitual en el onceno del Real Madrid, acumuló 29 presencias de 38 fechas de LaLiga. Además, anotó dos tantos y regaló una asistencia en el rentado local. Por su parte, actuó en tres partidos en la Copa del Rey, uno en la Supercopa, y nueve juegos disputados en la Champions League cosechando 39 actuaciones en su primera temporada.

Eduardo Camavinga concedió una entrevista para Téléfoot en donde repasó la temporada. Sobre la final del 28 de mayo, mantuvo, ‘no necesariamente hay un favorito para este partido. El Liverpool también está en una buena dinámica, será algo especial frente a mi familia, depende de nosotros darlo todo para ganar este trofeo’.

Pese a que disputó 39 encuentros a lo largo de su primer año como jugador del Real Madrid, quiere ser una pieza fundamental en el esquema de Carlo Ancelotti. ‘No me gusta no jugar, me gustaría jugar más, pero vendrá de forma natural. El año que viene estaré en el Real Madrid’, confirmó.

Agregó que, ‘sabía que iba a tomar tiempo. Eso es lo primero que me dijeron cuando llegué. Me habían advertido que el primer año aquí es complicado. Me tomé mis problemas con paciencia y seguí trabajando’.

No es fácil calar en un equipo como el Real Madrid. Sin embargo, las últimas presencias de Eduardo Camavinga en Champions y en LaLiga ha estado en un nivel enorme. Analizó también su presente con el club, ‘mi historial sigue siendo bueno, aunque hay cosas que debo mejorar. Jugué grandes partidos, ganamos LaLiga y la Supercopa: en general, es positivo’.

Se rindió a los pies de Karim Benzema que vive una de las mejores temporadas con el Real Madrid. Comentó, ‘estar con él todos los días es una locura. Y lo que está haciendo ahora mismo es una locura. Nos ayuda mucho. Francamente, me impresiona. Cada vez que hablo con alguien de él digo: ‘La pelota le gusta’. Aunque el balón esté detrás de él, la tocará y rematará. Lo hará’.