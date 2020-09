Cavani seguiría en Europa: habría sido ofrecido a un gigante de España

Edinson Cavani ha sido vinculado con diferentes equipos desde que se confirmó su salida del PSG. El uruguayo sonó para reforzar al Atlético de Madrid, Benfica, Leeds y hasta Gremio de Porto Alegre, sin embargo, según informó Marca España, el delantero habría sido ofrecido a un gigante de La Liga y su carrera podría continuar en Europa.

Según explicó el medio, el suramericano fue ofrecido al conjunto merengue, previo al duelo frente a la Real Sociedad, y en el entorno madridista no pasa por desapercibido. El único inconveniente que tendría el club con el fichaje, es el alto salario de Cavani, pues el delantero cobra alrededor de 7 millones de euros por año.



"El nombre de Edinson Cavani está ya en las oficinas del Real Madrid... a la espera de la reacción del club. El ariete uruguayo, máximo goleador en la historia del PSG, se desligó del club parisino en mayo y es agente libre, por lo que su fichaje costaría cero euros".



"El futbolista fue ofrecido antes del partido de ayer ante la Real Sociedad. No es una reacción a lo que pasó en San Sebastián. Y su nombre ha llegado a las oficinas madridistas a través de un representante que no es desconocido en Chamartín. Sería un sueño para gran parte del madridismo, que ve con buenos ojos el fichaje de un delantero experto (33 años), goleador contrastado y que no necesita adaptación".

Así las cosas, se espera que Cavani defina su futuro en los próximas días, y ponga fin a la incertidumbre. De confirmarse su llegada al equipo blanco, el charrúa exigiría un contrato por dos años.