Edinson Cavani y su elección de jugar con el Valencia esta temporada

El delantero uruguayo Edinson Cavani, nuevo fichaje del Valencia hasta 2024, acudió este martes por primera vez a la ciudad deportiva de Paterna para iniciar un plan específico de trabajo. El delantero uruguayo acabó su contrato el pasado 30 de junio con el Manchester United y durante este tiempo se ha ejercitado en solitario tanto en su país como en los últimos días en Madrid.



Fuentes oficiales del Valencia confirmaron que Cavani se pondrá a punto en solitario antes de incorporarse durante los próximos días al trabajo colectivo y bajo las órdenes del técnico Gennaro Gattuso. Su último encuentro oficial con el Manchester United fue el pasado 22 de mayo en la liga inglesa y con Uruguay participó en tres amistosos en la primera quincena de junio.

Durante su presentación, el uruguayo afirmó lo siguiente, en las declaraciones con la prensa del Valencia “Fueron días muy largos. No entraba el ansia de querer saber y llegar a este momento. Sabemos lo que representa el Valencia CF, lo que es, eso nos ilusiona y nos motiva para este nuevo desafío”.



Concluyó con su elección, al llegar a España “Desde el primer momento, no es solo donde uno lo quieran, sino que haya interés de que uno esté y así fue. Siempre me demostraron el cariño, el deseo de estar aquí. Sé que el Valencia es un club grande, importante y eso es un desafío importante y lindo para mí. Vine aquí porque se vive el fútbol con pasión y a nosotros los jugadores nos llena y motiva para salir al campo”.