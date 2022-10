Real Madrid ganó a Getafe previo a su próxima parada de Champions

Real Madrid logró imponerse 1-0 de visitante a Getafe y a pesar de no haber sido ese equipo arrollador en ataque, pudo igual ganar tres puntos para seguir siendo líder de LaLiga de España al llegar a 22 puntos.



Todavía sin poder recuperar a Courtois y Benzema quienes todavía están lesionados, Real Madrid perdió mucho juego y se vio evidenciado en todo el partido contra Getafe, aunque lograron anotar desde el minuto 3 con el brasileño Eder Militao.



El marcador se abrió por medio del defensor gracias a un tiro de esquina donde Eder Militao (Real estaba bien situado, conectó un cabezazo directamente por debajo del larguero y puso el 1-0 en el marcador.



A partir de ese gol, Real Madrid no volvió a arrimarse con muchas opciones de gol peligrosas contra Getafe, quien pudo controlar el marcador y mantuvo la derrota por la mínima diferencia, buscando al menos una sorpresa con el empate.



Para el segundo tiempo, los de Carlo Ancelotti intentaron aumentar su ventaja, pero no tuvieron de lado el VAR, quien les anuló un gol de Rodrygo, quien no falló ante la portería tras una brillante jugada colectiva, pero terminó siendo invalidada la anotación.



Ante la imposibilidad de seguir alargando el marcado por la dificultad que le puso Getafe, Real Madrid cuidó su único gol para lograr al final una importante victoria que lo deja líder del fútbol de España.



Este resultado dejó a Real Madrid en el primer lugar con 22 puntos, mientras Getafe sigue en su lucha por no descender esta temporada, quedando con siete puntos en la décimo sexta posición. EL próximo reto de los merengues será de nuevo en Champions contra Shakhtar de local.