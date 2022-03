Dura crítica a dirigentes de Colombia: 'hay que vencer la corrupción'

Para nadie es un secreto que cada vez salen nuevas generaciones de futbolistas colombianos al exterior, y en ocasiones, son varios los futbolistas de Colombia que tienen un bagaje deportivo en ligas europeas.



Una razón por la que ha aumentado el interés por futbolistas cafeteros es por la alianza entre LaLiga y el balompié local que se firmó desde 2017. Hoy, han pasado cinco años desde que Javier Tebas notificó esa mancomunidad entre España y Colombia. Sin duda alguna, esto ha permitido que en territorio ibérico estén mucho más informados de la disciplina en el continente sudamericano y en especial, en la Liga BetPlay.

Hoy por hoy, son ocho jugadores colombianos en LaLiga. Carlos Bacca, Santiago Arias, Luis Fernando Suárez y Neyder Lozano en el Granada, Helibelton Palacios y Johan Mojica en el Elche, Jeison Murillo del Celta, el juvenil de 17 años, Christian Mosquera en el Valencia y tal vez el más reconocido, Radamel Falcao García en el Rayo Vallecano.



Javier Tebas, presidente de LaLiga mantuvo en entrevista con la Revista Semana, que Colombia sin duda alguna ha sido muy importante para España, aludiendo al impulso que le ha dado el ‘Tigre’ en su regreso al balompié ibérico. Asimismo, también comentó que, sin estos jugadores extranjeros del continente sudamericano, no se podría vender el fútbol español como se ha logrado mostrar en las diversas naciones de América.

Tras disputarse la primera liga femenina en Colombia durante el primer semestre del 2017, LaLiga y la Liga BetPlay sellaron una alianza para jugar un partido entre las campeonas de ambas competencias locales. En la primera edición, Santa Fe viajó a Madrid para enfrentar al Atlético de Madrid en donde las leonas igualaron a un tanto contra las colchoneras. Posteriormente, pero esta vez en Bogotá, Atlético Huila se vio las caras contra el Atlético cayendo con un marcador de 1-3. Así las cosas, Tebas elogió a las jugadoras colombianas que actúan en la Liga Iberdrola, en especial a Leicy Santos, y dijo que hay que impulsar el balompié femenino por medio de nuevos amistosos entre clubes españoles y colombianos, pues no desconoció el gran nivel de las futbolistas cafeteras.

Aunque los y las futbolistas se ganaron elogios por parte del presidente Tebas, los que no recibieron buenos comentarios fueron los dirigentes del balompié colombiano, esto a causa de que quieren ponerle pausa a la alianza para poder implementar el Fair Play financiero entre el Torneo BetPlay y LaLiga. A lo que Javier contestó que esto solo traería más deudas, ‘a más ingreso, más deudas’. Además, mantuvo que para que la dirigencia en Colombia sea buena, es necesario la transparencia dentro de los reguladores.



Finalmente, fue directo a la solución que recae en mejorar la reputación de los dirigentes, si no hay una buena reputación, no habrá ni inversión ni patrocinadores, ni valor de derechos audiovisuales que se interesen en pautar por la liga, agregó que hay que luchar en contra de la corrupción como un ítem clave, pues esto mejora la imagen en cualquier compañía.