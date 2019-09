Ácida crítica a política de fichajes de Real Madrid, que toca a James

El cierre del mercado de verano en España puso los focos en varios de los equipos más poderosos, concretamente en el Real Madrid, de James Rodríguez.

El diario Marca ha señalado ocho puntos concretos que hablan de la mala gestión del presidente Florentino Pérez en el mercado, empezando porque la tan mencionada revolución que anunció tras la fallida última temporada finalmente no ocurrió y apenas llegó un 'galáctico', el belga Eden Hazard, el único de los fichajes que con seguridad será titular.



El medio explica puntualmente el mal manejo de los casos Bale y James: "Zidane no tiene a Pogba, pero sí a Bale y James Rodríguez, dos futbolistas cuya relación con el entrenador no ha sido buena y que él había pedido que se fueran. Visto lo visto, Zidane tendrá que tragarse sus ideas y hacerles útiles, y de hecho ya lo están siendo, en un ejercicio que va a poner a prueba su flexibilidad como entrenador".



Y añade: "El madridismo aún se pregunta, comparando otros fichajes del mercado, cómo el Real Madrid no ha conseguido colocar al galés y al colombiano, dos futbolistas con precio a la baja y sueldo elevado pero con más calidad que muchos otros por los que se han pagado muchos millones".

5. No dar salida a los descartes 🚉



Entre los errores en la ventana de contrataciones, Marca dice que fue un error no fichar a Pogba, la única petición real de Zidane; que la plantilla quedó desequilibrada pues tiene solo 4 mediocampistas y en cambio hay una sobrepoblación de mediapuntas (9), incluyendo a James; que se despreció a jugadores del medio local que estaban disponibles y eran baratos y rendidores, pero tal vez sin efecto mediático que privilegia Florentino y que además hubo un gasto desmedido: "se gastaron 305 millones, el club que más se ha gastado, y seis jugadores (Hazard, Jovic, Mendy, Militao, Rodrygo y Kubo)", sobre quienes no hay garantía de costo-beneficio.



Se menciona también que no hay un relevo para Casemiro y que faltó fichar un central pues, a día de hoy, el sector posterior es una coladera que no salvan los relucientes nombres de Sergio Ramos y Varane.



Y es que el Madrid, el equipo que más gastó en España, efectivamente tiene una plantilla rutilante pero sin recambios puntuales para configurar una plantilla B que compita al más alto nivel, como ocurría en la primera etapa de Zidane. Y así se fue la temporada 2019-2020 pues el mercado se cerró y lo que hay es lo que hay...