¿Preocupación en Real Madrid? Varane no quiere hablar de su futuro

El defensa francés del Real Madrid Raphael Varane no quiere hablar de su futuro en el club blanco durante la concentración de la selección francesa.

"No quiero hablar de ese tema", respondió al diario "Le Parisien", que este viernes publica una amplia entrevista con el futbolista de 25 años. "Acostumbro a no hablar públicamente de mi futuro", agregó el jugador, que según "L'Équipe" se está planteando abandonar el Madrid al final de la presente temporada.



Varane señaló que el paréntesis de nueve meses sin Zinedine Zidane "han sido cortos" y que su retorno le ha parecido "como si nunca se hubiera ido". "Tengo mucho aprecio tanto por el ser humano como por el técnico", aseguró el defensa, que hizo un paralelismo entre las dudas sobre su liderazgo que había cuando en 2016 llegó al banquillo blanco y las que le rodeaban a él por el mismo motivo antes del Mundial de 2018.



Alabó "su liderazgo, su discreción en un vestuario como el del Madrid, que tiene la reputación de ser muy movido". "Consiguió acallar las críticas y a demostrar so aptitud para entrenar al mejor club del mundo", agregó.



Varane admitió que esta temporada ha sido "complicada" con su club y en el ámbito personal lo achacó a la resaca posterior al Mundial de Rusia. El defensa tuvo palabras elogiosas para su compatriota Kyliam Mbappé: "He conocido algunos extraterrestres en mi carrera. Es la primera vez que me encuentro con uno tan dotado y tan joven. Estoy sorprendido por su inteligencia, su madurez y su talento monstruosos".