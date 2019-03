Ambiente tenso: discusión de Sergio Ramos y Marcelo en entrenamiento

No se viven momentos de plenitud en el camerino de Real Madrid, y es que según prensa española, dos de sus máximas figuras discutieron en el entrenamiento previo al partido contra Real Valladolid por Liga de España.

Sergio Ramos y Marcelo, quienes son grandes amigos y comparten el mismo representante, tuvieron una discusión al finalizar la práctica del día de ayer en la preparación para jugar en Valladolid. El lateral brasileño, celebró con euforia que su equipo ganó el partido característico que hacen en los entrenamientos, por esta razón, el capitán blanco expresó su molestia a Marcelo. haciendo que el ambiente estuviera tenso.



Sin embargo, los compañeros tuvieron que intervenir para que la situación no pasara a mayores. No son días fáciles, para Real Madrid, la discusión y recriminación de Florentino Pérez al plantel, la charla privada de Sergio Ramos con sus compañeros, y los resultados que no los acompañan.



El problema no pasó a situaciones complicadas y tanto Ramos como Marcelo se reconciliaron debido a que ambos tienen una excelente relación y han ganado todo juntos en el equipo merengue.