Rayo Vallecano responde al Atlético: subió fotos polémicas del partido

Rayo Vallecano perdió por 0-1, de local, contra Atlético de Madrid este sábado, por Liga de España. El conjunto del 'Rayito' publicó imágenes, en su Twitter, con las polémicas del partido. Publicación en que el equipo respondió un popular tweet del cuadro colchonero, en que se quejaba del encuentro contra Real Madrid y las jugadas polémicas de ese juego. Ahora, el turno fue para el Rayo.

El equipo local no vio con claridad el gol número 130 de Antoine Griezmann, por fuera de lugar. Y, además, se 'quejó' de una posible falta dentro del área a favor, que no fue pitada por el juez central.



Con este 0-1 a favor del 'Atleti', el cuadro colchonero es segundo con 47 unidades, 10 menos que el líder, Barcelona. Por su parte, el 'Rayito' se quedó con 23 puntos y no ha podido salir de la parte baja de la tabla.