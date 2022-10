Las medidas de Xavi sentencian la salida de Piqué de Barcelona

En la era de Xavi Hernández el club ha logrado recuperar algo de las raíces del club y de a poco ha logrado buscar resultados en Liga a pesar de que en Champions esté a punto de quedar eliminado. Sin embargo, el técnico catalán ha puesto en su sitio a Gerard Piqué y le ha dejado claro su papel dentro de la plantilla.



Tras el error defensivo de Piqué contra Inter, en las directivas ya han empezado eliminar una serie de contratos que tenían una alta suma salarial y a pesar de no dar nombres, uno de los implicados es el defensor histórico, quien negó bajarse el salario.



Igualmente, Xavi Hernández ha sido parte esencial en este proceso de cancelar algunos contratos, pues el entrenador le dejó claro a Piqué que no iba a ser titular en ningún partido en la temporada y es como se ha venido haciendo, por lo que esa actitud desafiante de la leyenda culé ha sido un paso para que las directivas tomen decisiones de cara al futuro con el defensor.



De esta manera, al ser bajado el sueldo de Piqué, junto a la no renovación y poca actividad, serían ya el paso definitivo para que el defensor no continúe con los culés en la próxima temporada, quien también ve de cerca su reemplazo, pues Barcelona se ha fijado en Íñigo Martínez para que tome su lugar.