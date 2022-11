Diego Simeone se sinceró: ¿un ciclo cumplido en Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid no despierta de una pesadilla bien marcada en esta última semana que empató primero con el Bayer Leverkusen, luego perdió contra Cádiz y salió derrotado también en Portugal contra el Porto y así sentenció su eliminación de competencias europeas en el cuarto puesto de su grupo de la Champions League.

Diego Simeone ha estado bajo críticas completamente durante estas duras semanas. La temporada no ha sido la ideal para los colchoneros, ni menos para el estratega argentino que también ha tenido roces con uno que otro jugador de la planilla como con Rodrigo De Paul y Joao Félix. ¿Unas declaraciones de equipo pobre? Pues Simeone se destapó y conversó sobre este mal ambiente, el optar por quedar campeón y hasta habló sobre su ciclo con el cuadro madrileño.



También comentó sobre su actualidad contractual, aunque habló de su continuidad, intentó esconderla con el deseo de los hinchas. Sin embargo, los aficionados ya se están desesperando de la monotonía con el director técnico y los malos resultados últimamente, “siempre terminás leyendo algo, es mentira que no leés nada. Si me tengo que guiar por el ciclo, ya por los cuatro años me decían que el ciclo estaba terminado. Yo siempre soy de pensar que hasta el final hay que dar todo. Hasta cuando te des cuenta de que la gente no te sigue, ahí sí hay que correrse porque es innecesario ese lugar”.



Lo que resulta curioso son las distintas críticas que se ha llevado. Es como si la gente no los siguiera más y ahí es donde él mantiene que es innecesario estar en un lugar. Diego Simeone le ha dado mucho al Atlético de Madrid a tal nivel que los colchoneros han recuperado grandes niveles y actitudes ganadoras, y hasta han conseguido títulos venciendo la superioridad del Real Madrid y Barcelona. Simeone lleva 11 años en el banquillo.



Con su mentalidad ganadora que siempre enfunde a sus dirigidos, Diego Simeone analizó el juego actual del club, “en el Atlético de Madrid el año pasado también fue complejo, llegamos a cuartos de final en la Champions, salimos terceros en la Liga, y ese fue un año conflictivo, que lo llevamos a ser conflictivo porque nos tocó ser campeón. Les cuento a los que no ven seguidamente la Liga española que salir campeón con el Atlético primero es muy difícil, y después es complicado, porque cuando salís campeón aparece un problema, no algo mejor para adelante. Como no estás acostumbrado a salir campeón”.



Luego, comparó su situación con la del Barcelona, Real Madrid y Manchester City, quienes habitualmente luchan por obtener títulos en las distintas competencias, “para ellos salir campeón es normal, porque los futbolistas salen campeones y tienen el mismo contrato, no lo mejoran por salir campeones. Nosotros cuando salimos campeones todos van por la búsqueda de mejorar su contrato, ‘si no me voy’, el club no quiere perder jugadores. Ha pasado en el fútbol argentino también. Es muy difícil querer sostener a los jugadores que son importantes, que te dieron, que quieren su premio por mejorar, pero como el equipo no sale campeón todos los días, ese es el problema”.



Finalmente, enfatizó que él sin fútbol no es nada, “me ha acompañado siempre el deporte, el vivir siempre queriendo progresar, teniendo más ambición deportiva, buscando lo que me está pasando, llegar a este club, llevarlo al lugar donde siempre pensé y me ilusioné que pudiera estar. El día que esto se apague me voy a correr porque no sé dar la mitad. Es todo o es nada”.