Diego Simeone dio pistas sobre su futuro: ¿Se irá del Atlético?

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, abrió este jueves, tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid (3-1), la duda sobre su futuro para la próxima temporada en el conjunto 'rojiblanco', al señalar que queda "la segunda vuelta" y "después" mirará "con tranquilidad" lo que "conviene a todos".



"Quedamos fuera de la Liga de Campeones, quedamos fuera de la Copa del Rey, nos queda la segunda vuelta casi entera para llegar al objetivo que el club necesita y después, con tranquilidad, miraremos todo lo que nos conviene a todos", expresó en la rueda de prensa posterior al encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.



"No hace falta más aclarar lo que he aclarado. Quedamos fuera de la Champions, fuera de la Copa del Rey, el equipo tiene toda una segunda vuelta por delante, tengo una alegría enorme por estar en el Atlético de Madrid y desde el día que llegué hasta el día que me vaya me voy a dejar todo como siempre lo hice, entregándome al mil por mil con el equipo y con el club", insistió cuando fue preguntado por esa primera afirmación.



La salida de Diego Simeone ha sido algo que se ha rumoreado desde que el Atlético de Madrid salió eliminado de la Uefa Champions League, y ahora, con un panorama complicado, sin competencias europeas, sin Copa del Rey y con una liga española difícil de competir con Barcelona y Real Madrid, su posible salida vuelve a sonar.



EFE