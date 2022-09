Diego Simeone mira lo deportivo y evita polémicas de cara al derbi

Un brasileño o un latinoamericano que se respete tiene como característico celebrar sus goles con un bailecito que realmente no le hace ningún mal a absolutamente nadie. Sin embargo, previo a un clásico madrileño en donde claramente se busca polémica y calentarlo, Koke, capitán del Atlético de Madrid se refirió a Vinícius Jr, y sus habituales celebraciones.

Sin duda alguna, Vinícius Jr es un jugador que imprime felicidad al verlo jugar. Sus regates típicos de un jugador brasileño enamoran, además de su anhelo de meterse siempre con la afición del Real Madrid, un canchero que vive feliz con el balón en sus pies. Jorge Resurrección, o mejor conocido como Koke, mantuvo que, si el brasileño celebraba con sus bailes, se iba a ganar un problemón en el Wanda Metropolitano.



A falta de horas para el partido, Diego Pablo Simeone se presentó en rueda de prensa, y prefirió evitar hablar de Vinícius Jr y concentrarse más en lo que será el derbi. Las polémicas vendrán siempre, y esta, aunque señala a Vinícius, un brasileño negro que celebra sus goles con bailes algo muy característico en jugadores latinoamericanos y no europeos, caló mal por tintes xenófobos y racistas.



Diego Simeone mantuvo, “me centro en lo que me ocupa como entrenador, en buscar los caminos para hacer un buen partido en un derbi que siempre es especial para nosotros y los aficionados y en jugarlo como nos ocupa desde el lugar que tenemos”. Agregó específicamente sobre Vinícius Jr, “vivimos en una sociedad en la que estamos incluidos todos, somos personas todos y es la sociedad que tenemos”.



Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid en un derbi candente como siempre. Ambas escuadras se juegan el todo por el todo con lesionados. En el cuadro blanco no estará Lucas Vázquez ni Karim Benzema, mientras que Diego Simeone habló sobre las bajas en su plantilla, “la temporada pasada nos costó muchísimo el tiempo sin Savic y Giménez, espero que esta temporada no pase. Todos trabajan en consecuencia para eso. Son importantes para nosotros y nos dan más alternativas”.