Diego Simeone refresca memoria: ¿A quién le acuerda el Real Madrid?

Un juego más que defensivo como habitualmente demuestra el Atlético de Madrid que salió con una línea de cinco con laterales volantes como Yannick Ferreira Carrasco y Marcos Llorente por las bandas buscando esa profundidad que el belga y el ibérico le podían dar al ‘Cholo’. Un Real Madrid que en el segundo tiempo no estuvo presente, pues los colchoneros entraron con ganas de descontar y luego empatarlo, pero solo pudieron anotar uno.

La contundencia, esa que tiene un club con jerarquía como el Real Madrid y que bien sabe demostrarlo, volvió a aparecer. Fueron dos acciones en las que el conjunto de Carlo Ancelotti llegó en la primera parte, y encaminaron la victoria con dos anotaciones. Esa contundencia que destacó Simeone que le hace acordarse a las críticas que le llovían en 2014 cuando finalizaba Diego Costa los contragolpes.



Pese a la derrota, Diego Simeone entró a rueda de prensa con una sonrisa destacando el gran nivel que demostraron sus dirigidos. “La verdad que nada que reclamarle al futbolista más allá de errores que haya en el juego. Ellos tienen un juego directo muy bueno. Tienen una transición de defensa a ataque, increíble. Se puede ver porque es un equipo que juega muy ordenado, es un equipo que luego aprovecha muy bien sus ocasiones. Es un gran trabajo del míster. Pese al gran partido del Madrid siempre tratamos de no irnos del partido. En el segundo tiempo creo que mejoramos la intensidad del partido con la salida de Cunha, Morata, Correa. Le dieron más intensidad al equipo que ante el Real Madrid es importante”, empezó Simeone.



Sorprendió alineando a Antoine Griezmann, dado que no han arreglado las negociaciones de la cláusula con el Barcelona. Sobre su titularidad, Simeone mantuvo, “entendíamos que Antoine podía salir de inicio. Hizo un gran partido, se movió en varios lugares. En el segundo tiempo se volcó en la izquierda para jugar con dos delanteros. Hizo un gran partido como otros chicos. Me quedo con la reacción del equipo de no haberse salido del partido. Hemos jugado contra un equipo de mucha contundencia. La contundencia es maravillosa. Me hace recordar al equipo que tenía con Diego Costa y algunos nos criticaban. Cuando hay contundencia es maravilloso”.



Finalmente, habló sobre la zaga defensiva, “nosotros competimos cada partido como siempre, intentando en cada encuentro dar el máximo para tratar de obtener los mejores resultados. Venimos de perder dos partidos de local contra el Villarreal y Real Madrid. Y eso nos lastra. Llorente jugó de inicio de lateral porque pensé que iba a tapar mejor a Vinícius. Ante la imposibilidad de no poder con Savic y Giménez estamos retrasando a Axel. No mirar más allá del partido contra el Sevilla”.