Simeone arremete contra Real Madrid: 'Nunca hemos buscado excusas'

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este sábado que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, "expresó lo que muchos se callan" ante una "situación extremadamente clara" como el derbi del pasado jueves ante el Real Madrid y avanzó que nada "va a cambiar" porque el "subconsciente juega y se hace muy difícil todo".



Este viernes, Miguel Ángel Gil Marín, entre otras cosas, dijo que "el Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor" y "crean tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones".



"El sistema es así y desde el Atleti no podemos cambiarlo solos (...) Ese estadio (el Santiago Bernabéu) y el color de esa camiseta no deberían pesar a la hora de tomar decisiones justas (...) Nuestros jugadores sufrieron en el campo las consecuencias de toda esta presión y eso me indigna como a cualquier aficionado", dijo Miguel Ángel, quien mencionó que "con 0-1, en el minuto 71, jugándose el pase para semifinales de Copa en su propio estadio, dejar al Real Madrid con 10 jugadores son palabras mayores".



Al respecto, Simeone dijo este viernes, que: "La verdad, ante todo tenemos que empezar por una situación. Desde que estoy aquí nunca ha habido unas declaraciones como las que ha hecho Miguel Ángel. Siempre, desde que estoy, nunca hemos buscado excusas. Siempre hemos buscado ayudar de la parte que nos toca y ni que hablar con el crecimiento que está habiendo en cuanto al VAR y todas estas situaciones nuevas, que creo que le hacen mejor al juego, a lo que sea mucho más justo para lo que pase".



"Pero, evidentemente, ante una situación extremadamente clara expresó lo que en realidad muchos se callan y él lo sintió y lo dijo con total naturalidad, que es lo más sano", remarcó el técnico en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.



"Hay cosas que son muy claras y parecería que uno está buscando excusas. La verdad, las excusas desde que estamos nunca las hemos utilizado y menos todavía habiendo hecho un partido bueno como lo hicimos y jugado como lo tuvimos que jugar", repasó.



"Las circunstancias sucedieron, no se entendieron de la misma manera una jugada camino del fuera de banda y otra camino a la portería, pero ya pasó. No le importa a nadie. Nosotros estamos fuera, ellos están adentro y está bueno desde la voz del club haya transmitido lo que en realidad todos vimos y vemos", abundó.



¿Qué tiene que cambiar de aquí en adelante en ese sentido? "No es cambiar, porque no va a cambiar. No va a cambiar, porque el subconsciente juega y cuando el subconsciente juega se hace muy difícil todo. Hay que aceptar lo que tenemos y competir de la mejor manera que podamos para seguir mejorando", contestó Simeone.



Ya sobre lo deportivo, después de la eliminación frente al Real Madrid y camino del choque de este domingo ante Osasuna, el técnico explicó que se comporta "como siempre".



"Desde nuestro trabajo y en lo que solemos hacer como forma de vida, personalmente, pero en lo laboral, cuando uno da todo, cuando uno trabaja en consecuencia de un partido concreto como el otro día y se juega como pudimos hacer, como trabajamos y como buscamos, quedas en paz, porque hiciste lo que tienes que hacer", expresó.



"Estoy en paz, con la tranquilidad de haber hecho un gran partido que, por ciertas circunstancias, no estuvo de nuestro lado y felicitar al rival por superar la fase", declaró el técnico, que insistió "en el partido a partido, más que nunca", con la primera parada ante Osasuna en El Sadar.



"Queda una segunda vuelta larga y finalizar con un rival que viene entusiasmado, con un gran trabajo del entrenador, muy regular en su tiempo que lleva en Osasuna, siempre competitivo, siempre con partidos difíciles y complejos. Están con esa energía positiva que te lleva a estar en semifinales, seguramente rotará, como viene haciéndolo casi todos los partidos, porque tiene chicos comprometidos con la idea que tiene, y nosotros a llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño y seguir en la línea que estamos comportándonos", añadió.



Simeone explicó que sus jugadores están "seguramente cansados, con un estrés importante", después de la prórroga contra el Real Madrid del pasado jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey y "buscando que el equipo pueda responder bien a las cuatro y cuarto de la tarde que nos toca jugar".



