Simeone sobre las polémicas decisiones del VAR: ‘Hay unas claras’

Real Madrid empató 1-1 frente al Atlético de Madrid en el clásico madrileño de la jornada 26 de LaLiga de España y una vez más el equipo del ‘Cholo’ Simeone se paró bien en el estadio Santiago Bernabéu y logró quitarle puntos.

Después del empate, el técnico del Atlético, Diego ‘Cholo’ Simeone habló de las polémicas decisiones arbitrales del central Gil Manzano y dejó dudas sobre el trabajo del VAR en jugadas puntuales, especialmente en la expulsión de Ángel Correa.



"Nos tocó, una vez más, no tener a favor este tipo de jugadas. Necesitamos ayudas, el VAR permite tener encima la opción de ver la jugada. Hay un montón de gente ayudando, todos necesitamos competir de la mejor manera”, dijo.



De igual manera, Simeone reaccionó directamente sobre Gil Manzano y puso en duda si realmente tuvo comunicación con el VAR para decidir sobre la expulsión.



“Sigo pensando que es un árbitro bárbaro. No sé si tuvieron la charla con el VAR. No fue el contacto tan violento como para que uno de 1,94 se caiga desmayado. Hay gente que paga para ver a los jugadores. El fútbol es contacto”, fue contundente el ‘Cholo’ en conferencia de prensa.



"QUIZÁ UNA AMARILLA PODÍA ENTRAR BIEN EN EL PARTIDO..." El Cholo Simeone analizó el derbi de Madrid y se refirió a la expulsión a Angelito Correa. pic.twitter.com/mtBA6EzHDe — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2023

Finalmente, el técnico hizo referencia al partido en general y valoró el empate, aunque también hizo alusión de los cambios constantes que tuvo que hacer para que su equipo se mantuviera en un ritmo constante.



“Fuimos camaleónicos, cambiamos durante el partido. Tuvimos contragolpes donde pudimos resolver mejor, ese pase de Barrios a Llorente... En el segundo tiempo buscamos seguir con dos delanteros arriba, hicimos un segundo tiempo con jugadas interesantes”, finalizó Diego Simeone.