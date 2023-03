Otro DT quemado en Sevilla: despido y sentido mensaje de mundialista

Otro piloto sacrificado, otro capitán que no logra evitar la caída libre de la nave, otro técnico sacrificado en un club que vive profunda crisis.

El turno es para el mundialista Jorge Sampaoli, quien fue destituido tras no poder sacar al equipo de la zona baja de la tabla de posiciones de LaLiga, en la que ocupa el puesto 14, a solo 2 puntos de la zona roja del descenso.



Las indirectas del DT fueron varias: "me toca irme" dice, dejando claro que no estuvo de acuerdo con el timonazo que no le dio ni cinco meses de trabajo; que el fútbol no “devuelve con alegrías el insomnio”, aludiendo a su dedicación; y dejando claro el compromiso pues “valió la pena ofrecer y poner el corazón por este escudo”.



Sampaoli deja un balance de 13 victorias, 6 empates y 12 derrotas en 31 partidos oficiales.

Sampaoli se fue de Sevilla en su primera etapa, en la temporada 2016-17, cuando lo llamó Argentina, a la que dirigió en el Mundial de Rusia 2018 (eliminado en octavos).



“Sevilla es el primer equipo en mi carrera en el que intento una segunda oportunidad. Y puedo certificar que, pese a que las circunstancias fueron diferentes, mi cariño por este escudo no se rompe y continúa siendo enorme”, dijo el argentino. Se va “con la cabeza alta por la actitud en todos los momentos”, pero deja a un Sevilla otra vez en plena incertidumbre.