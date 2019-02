Real Madrid no le tiene miedo a Messi y va por todo, dice Solari

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, no cree que el argentino Lionel Messi asuste a su equipo ni al madridismo, y en vísperas del clásico de vuelta de semifinales coperas, aseguró que "la palabra asustar no existe en el mundo del fútbol".

"Para los que competimos no existe. Disfrutamos de la competición, ponemos el corazón y los futbolistas su físico sabiendo que existen tres resultados posibles, pero salen a la batalla para ganar. Su perspectiva es de disfrute a la competencia", manifestó.



Solari enfoca el duelo contra el Barcelona como un "partido guapísimo" y una fiesta del fútbol: "Es el gran clásico del fútbol español que pone a España como capital mundial del fútbol". Y pidió el apoyo del madridismo: "Que vengan todos. Nuestra afición es nuestro único titular indiscutible".



En una rueda de prensa en la que Gareth Bale fue el nombre propio, el técnico argentino desvió la atención hacia donde él deseaba. "Nuestro foco está puesto cien por cien en el partido de mañana (miércoles). Veo a Bale como al resto con el foco ahí. Nosotros elegimos poner la mirada en este gran partido, no puede estar puesta en la periferia de lo anecdótico", dijo.



No desveló nada de su equipo titular, aseguró que este partido es "igual de importante que el primero", y recordó la buena imagen dejada en la ida en el Camp Nou.



"Fue muy bonita y ojalá tengamos un partido igual de bonito mañana (miércoles). La segunda parte allí, en el final, lo hicimos muy bien, tuvimos varias oportunidades para marcar y traernos incluso un resultado más favorable. Sabemos que cuando el Barcelona eleva el nivel lo hace de la competición. Nosotros tenemos que dar continuidad a todo lo que venimos haciendo bien", sentenció.