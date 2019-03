'Hay jugadores que no han estado a la altura del escudo': Solari

Santiago Solari, técnico de Real Madrid, se defendió de las críticas sufridas tras caer eliminado en tres competiciones en una semana, aseguró que "hay jugadores que no han estado a la altura del escudo" y, preguntado por Isco Alarcón, aseguró que no está "en forma física" ni "competitiva".

"La mayoría de jugadores han estado a la altura del escudo y los que no lo han estado se lo he transmitido personalmente. Lo saben de mi parte", afirmó con dureza Solari tras comparecer dos horas más tarde de lo habitual en la sala de prensa de la ciudad deportiva madridista.



El cambio en la línea del mensaje de Solari se dejó ver también cuando fue preguntado por Isco y su petición de perdón al equipo tras su último enfado, al quedarse fuera de la lista de convocados final contra Ajax y no subirse al autobús camino al estadio.



"Las cuestiones disciplinarias las manejamos de manera interna y privada. Lo deportivo es como siempre, no cambia. Para jugar hay que ponerse primero en forma física y luego intentar agarrar la forma competitiva. Es inexorable", dijo apuntando al centrocampista malagueño.