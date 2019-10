Tranquilidad en el Barcelona por lo que dijo Messi sobre su retiro

El crack argentino del Fútbol Club Barcelona, Lionel Messi dijo este miércoles que no piensa todavía en el retiro, aunque a su edad algunas cosas empiezan a costarle más: "Me voy midiendo cada año. Ya entramos en una edad donde empieza a costar, es lo normal y lo lógico”, dijo Messi en entrevista a la emisora catalana RAC1.

“Pero no voy a decir que jugaré hasta los 35 o los 36 y que luego resulte que no me pueda mover. No quiero estar de esa manera. Quiero estar bien, compitiendo", razonó.



Tras salir de la lesión que ha lastrado su rendimiento en este inicio de curso, Messi asegura encontrarse "cada vez mejor" y que se va "acercando" a su mejor versión, en una temporada en la que dice que, de nuevo, el Barça tiene "un plantel con grandísimos jugadores para optar a ganarlo todo".



Por eso, calmó a los aficionados que temen que acabe yéndose si no hay un proyecto ganador. "En estos últimos años, siempre tuvimos ese proyecto ganador. Y, si los dos últimos no ganamos la 'Champions', fue por culpa nuestra, de los jugadores, no por culpa del proyecto o del entrenador", apuntó.