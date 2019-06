‘Las apuestas reventaron el fútbol’: lo dijo un implicado en red amaño

Carlos Aranda uno de los presuntos cabecillas de la red de amaño de partidos en el fútbol español, dio sus declaraciones frente a un juez dentro del proceso que se le adelanta desde hace varias semanas tras la operación Oikos. Estas se conocieron a través de un vídeo publicado por el diario El Mundo de Madrid, en el que el ex futbolista se declaró inocente y dio un aviso sobre lo que está pasando en el fútbol actual y el negocio de las apuestas.

“Yo apuesto y no es que diga a mi alrededor que va a pasar esto. Yo apuesto y la gente lo ve. Hay que ser realista, el mundo del fútbol, las apuestas, lo ha reventado, ya está corrompido”, dijo Carlos Aranda, quien añadió: “No tengo poder económico para comprar partidos, se me está metiendo en un crimen organizado y lo único que tengo es una amistad con un chico con el que he convivido toda mi vida jugando en el Madrid”.



La Operación Oikos liderada por la policía nacional española ubica a los exfutbolsitas Carlos Aranda y Raúl Bravo como los líderes de una organización criminal que también involucra a otros jugadores y directivos en la presunta red de amaños en el fútbol profesional.