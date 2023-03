Este campeón Mundial elogió a Xavi: ‘Le cambió la cara al Barcelona’

El ex delantero de la selección española y campeón del Mundo, David Villa, aseguró este martes a Efe que el actual entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, le ha cambiado la cara al equipo catalán y destacó sus números en el presente campeonato.



El asturiano realizó estas declaraciones tras la presentación en Benidorm de su nuevo proyecto para el equipo de fútbol de la localidad, que será gestionado por DV7GROUP, empresa de la que es fundador.

Villa se definió como “resultadista”, por lo que dio por bueno el trabajo de Xavi, al que calificó como de los “mejores compañeros y personas” que se ha encontrado en un vestuario.



“No conozco al Xavi entrenador porque no lo he tenido, pero es un gran amigo y ahí están sus resultados”, comentó Villa, quien añadió que el técnico catalán está realizando “un trabajo importante” al frente del Barcelona.



“No se le da importancia, pero le saca 12 puntos al segundo. Me alegro muchísimo de lo que está haciendo”, añadió Villa, quien mostró su preocupación por la trayectoria de Valencia y Sporting, dos de sus exequipos que no están teniendo una buena temporada. “Cuando has tenido tantos equipos siempre tienes variables de que a uno le vaya bien y al otro mal. Intento sufrir lo menos posible y disfrutar. Les deseo a todos lo mejor: que los que van bien sigan así y que los que van mal, mejoren”, explicó.



El máximo goleador de la selección española no se mostró sorprendido por la irrupción de Joselu Mato como ariete de España, ya que señaló que se trata de un delantero “que ha hecho méritos y goles en todos los equipos en los que ha estado”.



“Nunca había ido a la selección, pero siempre estaba a las puertas. Le han dado la oportunidad y ha demostrado su calidad. En España hay talento en muchos equipos y solo hay que apoyar, confiar y darles cariño para que salgan adelante en la selección”, explicó. Por último, Villa explicó el papel que jugará en el nuevo proyecto del Benidorm, que va más allá “de poner la cara o el nombre”.



“Este es mi trabajo. Es verdad que tenemos otros proyectos, pero la gente del grupo estará aquí en el día a día de forma presencial. Los demás vamos yendo y viniendo, pero por la cercanía por aquí me verán mucho”, aseveró. “Este proyecto es un trabajo de equipo y detrás de una cara y un nombre hay un equipo. Por mucha fama que tengas, si detrás no tienes un equipo se caería todo”, sentenció.



EFE